Meno paletti per il Superbonus, ma il decreto bollette slitta alla prossima settimana

Per protesta, domani alle 20 i Comuni spegneranno le luci dei monumenti per mezz’ora.

Il decreto bollette è slittato di un’altra settimana, quando il Cdm potrebbe riunirsi per stanziare nuovi sostegni contro il caro-energia ed apportare correzioni al decreto legge Sostegni ter sul Superbonus. I dettagli sono ancora da definire ma potrebbe delinearsi una nuova norma che limiti la cessione dei crediti. I due provvedimenti potrebbero essere accorpati in un unico decreto.

LEGGI ANCHE: Crisi Ucraina, la Germania invia altri 250 soldati in Lituania dopo l’incontro con gli Usa

Sul caro energia, l’esecutivo ha fissato il tetto dei nuovi aiuti a circa 4 miliardi di euro, ma la cifra potrebbe subire una modifica. Secondo l’Ansa, è certo che non ci sarà uno scostamento di bilancio ma non è ancora chiaro che forma prenderanno i nuovi sostegni.

Sindaco di Bologna: “Secondo Anci, ammanco di 55 milioni nelle casse”. I Comuni protestano

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, in un’intervista a La Repubblica ha lanciato un allarme sull’impatto che avrà il costo dell’energia sui Comuni: “L’Anci stima un ammanco di 55 milioni di euro sui bilanci dei Comuni. Per un Comune come Bologna vuol dire un buco da 15 milioni. Noi potremo affrontarlo, ma molto Comuni medio-piccoli rischiano di saltare”. Da questo nasce la proposta dei un fondo. “Non chiediamo extra deficit – aggiunge il primo cittadino – ma che vengano pensate delle misure sia economiche, sia di riduzione delle bollette, mettendo mano alle politiche energetiche e di approvvigionamento”. Intanto per protesta, domani alle 20 i Comuni spegneranno le luci dei monumenti per mezz’ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Esami, Consiglio superiore boccia la proposta di Bianchi: “Togliere gli scritti alle medie e la seconda prova alla maturità”

Insieme al mondo produttivo e dei consumatori, si protesta anche per la misura arrivata con il decreto Sostegni-ter, che ha ridotto la possibilità di cedere crediti maturati nei confronti dello Stato. Il Governo è al lavoro per trovare un modo per rendere nuovamente possibile la cessione dei crediti più volte, ma solo in determinate condizioni. L’obiettivo è salvaguardare la norma anti-truffe.