Manuel Bortuzzo, cattive notizie per l’ex gieffino: è saltato tutto – VIDEO

Manuel Bortuzzo ha ammesso che tutti i preparativi che aveva fatto non sono serviti a nulla: a pochi giorni dalla realizzazione, è saltato tutto. Ecco cosa è successo al nuotatore e quali sono i suoi piani per il prossimo futuro.

L’amore di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassié è cresciuto lentamente. All’inizio, forse perchè non era in grado di accettarsi nella sua condizione di disabile, non riusciva neanche a concepire la possibilità di essere amato. La fatina del GF Vip 6, però, è riuscita con la sua insistenza a farlo cedere lentamente, facendogli rielaborare la sua condizione di disabile.

Da quando Manuel Bortuzzo è uscito dalla casa del Grande Fratello, in ogni sua frase e pensiero c’e sempre stata Lulù. Durante la diretta del 7 febbraio, il nuotatore ha confessato di esserle sempre vicino, e di soffire quando la vede giù di morale. Poi ha aggiunto: “Quando ti ho mandato l’aereo ero fuori con te a vederlo“.

Manuel Bortuzzo, la promessa fatta a Lulù Selassié

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Manuel Bortuzzo ha voluto ribadire il suo amore per Lulù Selassiè. Il sentimento è vero ed entrambi ci credono e sono convinti che possa essere per sempre. Quando erano insieme dentro alla casa del GF Vip 6, hanno progettato di andare a vivere insieme, e lui non vuole venire meno alla promessa.

Per il momento, però, non ha ancora visto nessun immobile, perchè lo vorrà fare insieme a Lulù. Quando anche lei uscirà dal reality show, andranno inizialmente a vivere a casa di uno o dell’altro, poi decideranno cosa è meglio fare. C’è però una brutta notizia che ha creato disappunto in Manuel: tutti i suoi piani sono saltati in aria.

Manuel Bortuzzo, perchè è saltato tutto? Il retroscena

Durante una diretta Instagram di Clarissa Selassiè, si è connesso anche Manuel Bortuzzo. Come aveva già anticipato, ha spiegato di essersi messo d’accordo con la produzione del GF Vip 6 per fare una sorpresa a Lulù durante la prossima diretta del 14 febbraio, che è anche San Valentino. All’improvviso, quando tutto era organizzato, sarebbe saltato tutto.

Ecco il video in cui Manuel Bortuzzo spiega che stava preparando una sorpresa alla sua fatina per la festa degli innamorati: