Mahmood e Blanco hanno deciso: che sgarbo alla Rai dopo il trionfo a Sanremo

I vincitori del 72° Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, hanno lasciato l’amaro in bocca alla Rai dopo la vittoria della kermesse

Non è passata neppure una settimana dalla vittoria del 72° Festival di Sanremo e Mahmood e Blanco sono travolti dagli impegni. Brutto sgarbo alla Rai, ma il conduttore li ha giustificati in diretta.

Mahmood e Blanco hanno vinto la 72° edizione del Festival di Sanremo e con esso si sono portati dietro tutta la popolarità conquistata con il loro brano Brividi. Atterrati qualche giorno fa a Fiumicino, poi ospiti a I Soliti Ignoti, l’inviata de La Vita in Diretta, Anna Maria Prina, ha provato ad intercettarli all’uscita dal loro volo.

Il risultato avuto dalla loro presenza non è stato quello sperato: l’inviata è stata liquidata con un gesto di spallucce ed una battuta da parte del cantante di Soldi. In particolare, Anna Maria Prina non si è data inizialmente per vinta e li ha seguiti per intercettarli e cercare qualche dichiarazione da parte dei due, affermando che in studio c’era anche la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. Alessandro ha preso il microfono per dire: “Cosa fa un cammello in un budino? Attraversa il dessert”.

La Vita in Diretta, la reazione di Alberto Matano a Mahmood e Blanco

Nonostante lo strano atteggiamento -o forse sarebbe stato strano il contrario da due cantanti sui generis come i due- adottato da Mahmood e Blanco, Alberto Matano alla conduzione del programma li ha giustificati a causa dello stress che stanno vivendo negli ultimi giorni post Sanremo. Dello stesso avviso non sono molti telespettatori de La Vita in Diretta che su Twitter condividono più o meno tutti uno stesso pensiero: “Se Mahmood e Blanco hanno voluto la bicicletta di diamanti, devono pedalare, senza lamentarsi. Anche questo è il successo”.

D’altra parte c’è anche chi si schiera dalla parte dei vincitori di Sanremo 2022: “Comunque ho visto il pezzo in cui hanno inseguito Mahmood e Blanco appena atterrati a Fiumicino e niente il giornalismo d’assalto mi fa schifo. E per chi già sta buttando m***a su di loro dico: dopo una settimana di lavoro, in cui non avete dormito un ca**o, vincete, dovete fare su e giù per le ospitate, fate un regalo al direttore artistico andando nel suo presale nonostante siete stanchi, avete i minuti contati e vi ritrovate questi che vi mettono le luci in faccia e vi inseguono, come reagireste?”.