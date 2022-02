Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha scelto lei come concorrente: prima volta in assoluto!

Ilary Blasi avrebbe scelto una nuova concorrente per l’Isola dei Famosi 2022. Per lei è la prima volta in assoluto all’interno del reality.

Inizia a prendere forma l’Isola dei Famosi 2022, con Ilary Blasi che ha scelto una nuova concorrente per il reality. Sarà un volto completamente nuovo per la trasmissione, andiamo a scoprire di chi si tratta.

Spuntano nuove indiscrezione sul cast dell’Isola dei Famosi. Infatti a lanciarle ci ha pensato nuovamente TvBlog.it, con il reality che come ricordiamo dovrebbe partire subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Secondo i rumors riportati dal portale specializzato, infatti, la trasmissione potrebbe godere della presenza di Carolina Morace. Infatti sul sito si legge: “Farà parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi…“.

Questa è un’indiscrezione importantissima per Ilary Blasi, che potrebbe convincere la Morace per la prima volta a partecipare all’Isola dei Famosi ma anche per la prima volta in assoluto in un reality. L’ex calciatrice in passato ha già lavorato nel mondo della televisione, ma mai in questo tipo di programmi. Inoltre Carolina dovrebbe partecipare in solitaria e non in coppia come Ilona Staller e Carmen di Pietro.

Isola dei Famosi, Carolina Morace come concorrente: l’ultima indiscrezione

A svelare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale TvBlog.it. Infatti Carolina Morace avrebbe accettato l’offerta di Ilary Blasi per partecipare all’Isola dei Famosi. Inoltre la Morace dovrebbe fare questa avventura in Honduras da sola, visto che quest anno in trasmissione avremo anche i concorrenti in coppia. Infatti il reality andrà quindi a prendere un format molto simile a quello già visto con Pechino Express.

In molti sono curiosi di sapere come se la caverà l’ex calciatrice all’interno del reality. Al momento quel che è certo però è che il rumor ancora deve essere confermato né dalla produzione del programma Mediaset, né dalla Morace stessa. Quel che è confermato, invece è il nome degli opinionisti che saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Mentre invece l’inviato dall’Isola di Palapa, a sorpresa, sarà Alvin.