Inchiesta Open, chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi ed altri 10 indagati

La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di undici indagati per l’inchiesta sulle presunte irregolarità dei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Coinvolto l’ex premier insieme al cosiddetto Giglio magico: Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Alberto Bianchi (ex presidente di Open) e Marco Carrai (imprenditore). L’udienza preliminare di terrà il 4 aprile.

LEGGI ANCHE: Esami, Consiglio superiore boccia la proposta di Bianchi: “Togliere gli scritti alle medie e la seconda prova alla maturità”

Quali sono i reati contestati e la posizione di Matteo Renzi

I reati contestati nell’ambito dell’inchiesta, che vede implicate anche quatto società, sono finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze, corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.

Il senatore Matteo Renzi è ritenuto dalla magistratura il direttore di fatto della ex Fondazione ed è accusato di finanziamento illecito ai partiti in concorso con l’ex presidente di Open Alberto Bianchi, avvocato di professione, con i componenti del consiglio di amministrazione, Marco Carrai, Luca Lotti e Maria Elena Boschi e con l’imprenditore Patrizio Donnini.

Luca Lotti, Alberto Bianchi e Patrizio Donnini dovranno difendersi anche dall’accusa di corruzione insieme con il costruttore Alfonso Toto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Scandalo pedofilia a Monaco, Ratzinger: “Grave colpa della Chiesa ma non sono un bugiardo”

Due sono gli episodi di corruzione, secondo LaPresse, contestati a Lotti per l’esercizio della funzione. L’ex membro del cda di Open e membro del Governo tra il 2014 e il 2017, prima come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e poi come ministro dello Sport. Secondo la Procura si sarebbe adoperato per disposizioni normative favorevoli da due società che aveva finanziato la Fondazione: la Toto Costruzioni e la British American Tobacco.