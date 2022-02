Iliad, offerta straordinaria: sbaragliata la concorrenza. L’azienda francese sa sempre come far felici i propri clienti. Prezzi davvero sbalorditivi

Dopo aver sbaragliato la concorrenza nel mondo del Mobile, ore si punta a fare lo stesso anche con la Fibra. Piacevole novità in arrivo per tutti gli abbonati.

Ormai da diversi anni il marchio Iliad ha cambiato il modo di intendere la telefonia mobile anche in Italia. Il suo sbarco nel nostro paese ha completamente stravolto il termine di paragone a livello economico. Fino a poco tempo fa, infatti, sembrava impossibile poter spendere meno di 10 euro al mese per avere a disposizione giga illimitati di connessione e chiamate verso tutti. Ora dopo qualche tempo è arrivato il momento di cambiare anche i canoni della Fibra ottica. Fibra Iliad consente a tutti di avere anche a casa chiamate illimitate e velocità 5 Gbps a 23,99 euro al mese e 15,99 euro per chi è già cliente.

Tutte queste promozioni sulla connessione fissa non lasciano scoperta nemmeno la parte Mobile, sempre più attrattiva per gli utenti.

Iliad, offerta straordinaria: con la Fibra arrivano anche promozioni clamorose per il Mobile

In arrivo ci sono conferme per piani tariffari come Giga 120, con un prezzo che si conferma di 9,99 euro al mese. Per chi passa a Iliad i vantaggi non finiscono di certo qui.

Inclusa nel pacchetto che comprende la Fibra, troviamo anche la Giga 80, con chiamate illimitate ed SMS verso tutti con traffico incluso in UE senza costi aggiuntivi a 7,99 euro al mese.

Le offerte prevedono anche servizi di chiamate internazionali verso oltre 60 destinazioni. In più vengono confermati anche i servizi accessori, gratuiti, come la segreteria telefonica ed il servizio di notifica SMS in caso di chiamata persa per contatto non raggiungibile.

LEGGI ANCHE >>> Netflix sblocca una fastidiosissima funzione: gli utenti possono esultare

LEGGI ANCHE >>> TIM sta per eliminarla definitivamente: cambia tutto per gli utenti

Per tutti gli smartphone abilitati è inoltre disponibile la linea 5G, per avere una linea mobile al massimo della velocità sul mercato. Anche in questo caso valgono le precedenti condizioni, oltre al nuovo piano di Giga UE inclusi nel prezzo, che sono destinati ad aumentare ulteriormente senza costi aggiuntivi. Per avere il quadro completo di tutte le offerte basta fare un giro sul sito ufficiale del marchio.