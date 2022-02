Il paradiso delle signore, spoiler tutto da ridere dei due protagonisti – VIDEO

Due attori de Il paradiso delle signore sono diventati protagonisti di un incredibile spoiler riguardo le dinamiche che si andranno a creare nelle prossime puntate della soap opera. Ecco il divertente video diffuso sui social.

Ancora una volta, sono proprio gli attori de Il paradiso delle signore a regalare, forse inconsapevolmente, degli spoiler riguardo la soap opera di cui sono protagonisti. Questa volta, le due persone coinvolte sono al centro delle trame proprio per uno strano triangolo che si sarebbe venuto a creare con Tina.

Il discografico Sandro, infatti, ha scoperto quasi per caso che Tina ha avuto una relazione con Vittorio. La reazione dell’uomo, all’inizio, è davvero furiosa: è innamorato, e non può accettare di vedere la sua donna con qualcun altro. Per questo motivo, inizialmente progetta di lasciare Milano, anche se poi chiarisce con Vittorio e fa marcia indietro.

Il paradiso delle signore, ecco lo spoiler di Tina e Sandro

Sia Luca Capuano, che veste i panni di Sandro, che Tina, interpretata da Neva Leoni, sono apparentemente molto diversi dal personaggio che interpretano ne Il paradiso delle signore. Il discografico, nella realtà è molto giocherellone, mentre la sua amata si descrive come “maldestra, goffa e buffa, nerd e fervente gattara“.

Il divertente contrasto fra la persona ed il personaggio è venuto fuori in un breve filmato del backstage de Il paradiso delle signore, che è diventato anche uno spoiler. Sandro, infatti, si riprende in una pausa delle riprese. All’improvviso, fa capolino sulla porta un’arrabbiatissima Tina, che scherzando lo invita ad essere più serio sul set.

Fra Tina e Sandro sarà amore? Sentite cosa scrive lei

Il video, pubblicato sui social, è stato accompagnato dal commento di Sandro che si lamenta scherzosamente delle continue ramanzine di Tina. Lei risponde: “E ho ragione“. Mentre lui pubblica le loro foto con i cuoricini, Tina lo punzecchia: “Non tirare troppo la corda, non è ancora detta l’ultima parola!“.

Ecco il video pubblicato su Instagram da Sandro: