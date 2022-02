Grumo Nevano, l’ultimo saluto a Rosa: i funerali della 23enne uccisa dal vicino di casa

Un'atmosfera sospesa e irreale. Un silenzio colmo di dolore ha salutato per l'ultima volta Rosa Alfieri. Oltre mille persone hanno gremito la chiesa di San Tammaro e la piazza antistante per dare l'ultimo saluto alla ragazza di 23 anni uccisa dal suo vicino di casa, reo confesso, a Grumo Nevano. Una bara bianca, dei palloncini che si librano in aria, una scarpa rossa sull'altare, simbolo di chi lotta contro la violenza sulle donne. La comunità di questo piccolo paese in provincia di Napoli saluta così Rosa: "Questo non è un addio, ma un arrivederci", promette un messaggio lasciato dai suoi genitori.