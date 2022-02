Esonero Mourinho, ore frenetiche in casa Roma: cosa sta succedendo. La sconfitta nei Quarti di Coppa Italia contro l’Inter ha lasciato l’amaro in bocca

I giallorossi hanno perso 2-0, sovrastati soprattutto nel primo tempo dalla squadra di Inzaghi. A febbraio sono già sfumati quasi tutti gli obiettivi della stagione e la società riflette sul da farsi.

La gara di San Siro contro l’Inter rappresentava per la Roma una grande occasione. La Coppa Italia era uno degli obiettivi stagionali segnati da Mourinho con un cerchietto rosso sul calendario. Assieme alla Conference League era forse quello più “semplice” da raggiungere, visto anche il numero ridotto di gare da disputare. Invece, purtroppo per i capitolini, non c’è stato nulla da fare contro la corazzata di Inzaghi. La voglia di riscattare la sconfitta nel derby conto il Milan era troppo grande per lasciare spazio agli avversari. I nerazzurri sono partiti forte e hanno messo la sfida in discesa con il gol di Dzeko dopo appena un minuto. Il resto è stata pura gestione, nonostante la crescita degli ospiti ad inizio ripresa. Troppo grande la differenza tecnica e tattica vista in campo per ipotizzare un andamento diverso. Con il quarto posto in Serie A distante già 6 punti (e potrebbero essere 7 qualora l’Atalanta battesse l’Udinese nel recupero) Mourinho deve fare i conti con la delusione della piazza romanista.

Esonero Mourinho, i Friedkin sono perplessi ma il contratto è blindato

I Friedkin hanno fatto all-in lo scorso 4 maggio, affidando allo Special One il progetto di rilancio del club giallorosso. Un mercato non all’altezza delle aspettative e qualche errore arbitrale di troppo hanno relegato però la Roma nelle retrovie. Il gioco non si è mai visto e anche i risultati iniziano ad essere peggiori dell’anno scorso (chiuso al settimo posto). Dalle parti di Trigoria iniziano ad interrogarsi su quello che può essere il futuro. In un terribile déjà vu Mourinhano sembra di essere nuovamente davanti allo scenario visto al Tottenham. Un buon inizio e poi tante, troppe difficoltà.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rescinde all’improvviso: clamorosa svolta

LEGGI ANCHE >>> Serie A, clamoroso ritorno per Sebastian Giovinco: è tutto fatto!

Il portoghese sembra aver perso il suo tocco magico e i tifosi si stanno dividendo tra chi prosegue fideisticamente dalla sua parte e chi lo accusa di non essere più al passo con i tempi. Nel frattempo la stagione del club capitolino sta scivolando via, tra polemiche arbitrali e voci di mercato su Zaniolo. La società si aspettava ben altro ma, almeno per il momento, non può esonerare Mou, forte di un contratto triennale da oltre 7 milioni a stagione. La speranza è che si possa invertire la rotta, senza arrivare ad una separazione forzata.