Elodie, un nuovo ‘crazy love’: beccati in strada a baciarsi – FOTO

Un nuovo ‘crazy love’ per la cantante romana Elodie che è stata paparazzata in strada a baciarsi con un la sua nuova fiamma

Elodie si è lasciata il passato alle spalle e si è rimessa pubblicamente in gioco con un nuovo ‘crazy love’: i due sono stati paparazzati in giro per le vie di Milano. Passione e complicità le parole chiave.

Elodie ha deciso di fare un giro per le strade milanesi in compagnia di alcuni amici e di Davide Rossi. Quest’ultimo è il marketing manager di Armani, lo stesso con cui era già stata paparazzata poco tempo dopo la fine della storia con Marracash.

A seguito di una cena all’Emporio Armani Ristorante a Milano -esattamente dove hanno cenato anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez– Davide e Elodie si sono diretti verso casa. Paparazzati da Whoopse che scrive: “Qualunque sia l’intensità o il significato di questo rapporto, i due sembrano essere felici”. Sul settimanale Chi, l’intensità del loro rapporto è molto più ben evidente perché tra i due è scappato un bel bacio passionale.

Elodie ha dimenticato il ‘crazy love’ di Marracash?

Elodie e Marracash hanno vissuto una lunga ed intensa storia d’amore che è finita nel migliore dei modi, a detta dei due protagonisti, ma che è già stata gettata alle spalle. Intanto che la cantante romana si gode la nuova fiamma, sul cantante siciliano non si hanno notizie: che sia ancora scottato dalla rottura? L’ultimo suo album fa trapelare una grande sofferenza per la fine della relazione, ma ormai le strade si sono divise. Peccato, invece, per chi sperava in un loro ritorno di fiamma, visti i commenti ed i like che si scambiano su Instagram.

Soltanto poco fa, Elodie era restia a parlare di una nuova storia d’amore “Per ora voglio stare da sola”, evidentemente la compagnia del caro e buon Davide è più piacevole della solitudine in cui desiderava essere la cantante di Amici di Maria.