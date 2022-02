Il bambino nella foto oggi è un cantante di successo. Il suo nome è in trend così come la sua musica frizzante e coinvolgente.

Il protagonista dello scatto in evidenza nasce a Milano nel 1992 da madre sarda e padre egiziano.

Cresce nel quartiere periferico del Gratosoglio e sin da piccolo inizia a studiare canto. La sua infanzia scorre tranquilla e spensierata fino a quando i genitori decidono di separarsi. Lui resta con la madre ma l’assenza del padre si fa sentire. Da quando andò via non si fece più né sentire né vedere chiudendo i rapporti con suo figlio.

Cresce con la voglia di fare ciò che più gli piace: cantare e comporre musica. Dall’età di 15 anni, per alcuni anni, ha studiato canto presso l’Accademia “Il Pentagramma” con il maestro Gianluca Valenti. Dopo il diploma conseguito al liceo linguistico, ha studiato presso il Centro Professione Musica di Milano, dove ha incontrato Andrea Rodini, suo insegnante e primo manager, e Francesco Fugazza, Elia Pastori e Marcello Grilli, membri della sua band e primi produttori.

È l’artista del momento e il suo nome è su tutte le riviste: lo riconosci?

Nel 2012 partecipa a X Factor ma viene inizialmente scartato. Successivamente viene ripescato dal televoto e infine eliminato nel corso della terza puntata. Nel 2015 partecipa al concorso canoro Area Sanremo aggiudicandosi il primo posto e il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte dove si classifica al quarto posto con il brano Dimentica.

Leggi anche:

La vittoria di Sanremo Giovani gli permette di partecipare al Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, vincitore della kermesse. Torna sul palco dell’Ariston per Sanremo 2022 e insieme a Blanco vince per la seconda volta il Leone d’oro con il brano “Brividi”. Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra il cognome Mahmoud e l’espressione inglese my mood: “il mio stato d’animo”. Come avrete capito, il bambino nella foto è Mahmood.