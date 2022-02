“Superarlo non è semplice”, dramma per l’ex volto dell’Isola dei Famosi: la confessione

Un dramma che è stato tenuto nascosto per molto tempo, adesso l’ex volto noto dell’Isola dei Famosi è riuscito a venire allo scoperto

L’analisi, il padre assente e sonno in 2 fasi, non è sempre tutto oro ciò che luccica e l’ex personaggio dell’Isola dei Famosi ha smesso di nasconderlo. Nonostante non parli molto di sé, questa volta ha deciso di uscire allo scoperto.

Sempre sorridente, mai incupito, Nicola Savino porta con sé diverti scheletri nell’armadio. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex conduttore dell’Isola dei Famosi ha svelato un po’ della sua vita privata. In primis, Savino ha parlato del suo rapporto di coppia con Manuela Suma, costumista ed esperta di look, con cui è sposato dal 2009: “Non sono una persona con cui è facile convivere. Sono piuttosto permaloso e ansioso” ed è proprio quest’ansia, come lui confessa, a portargli disagio nel sonno “in due tempi: solitamente qualche ora, poi mi sveglio, magari leggo il giornale in piena notte e alla fine mi riaddormento”.

Un altro capitolo molto duro della sua vita è stata la figura paterna e l’assenza: “Quando tornava dai suoi lunghi viaggi” – spesso in Medio Oriente per l’Eni – “mi portava delle radio, che io poi smontavo, forse nella speranza di trovarci dentro lui. Da quando sono nato ai miei 14 anni non c’è stato praticamente mai”. Suo padre, dalla nascita di Nicola, ha cominciato a soffrire di depressione che, però, allora non era classificata come tale: “Non è semplice per un figlio crescere con un genitore gravemente depresso. Eppure posso dire con certezza che nonostante la malattia non ha mai fatto mancare a me e alle mie sorelle l’amore. Non avevo gli strumenti per capire cosa fosse quello che allora chiamavano ‘l’esaurimento nervoso'”.

Isola dei Famosi, l’ex conduttore Nicola Savino parla dell’analisi

Tragicamente, la mamma di Nicola Savino è scomparsa a pochi giorni dal suo debutto in TV con Quelli che il calcio: “L’ho vissuta con addosso il lutto più tragico ma non ne parlavo con nessuno allora. Ero dentro un tunnel e non lo sapevo. Per tutti i primi mesi ero distrutto, come se mi avessero tolto la pelle dal corpo, ma dovevo spingere, andare avanti. I lutti sono difficilissimi da mettere nei cassetti: sono come un cerchio di fuoco attraverso cui tu passi. In quel periodo mi fu molto di conforto anche la religione, che adesso pratico meno. Ero in mezzo al mare e mi sono aggrappato anche a quella cosa”.

Al termine della lunga intervista, poi, il conduttore si lascia sfuggire un sogno nel cassetto: “Chiedo spessissimo informazioni sul teatro. È una cosa che mi incuriosisce tanto. Non penso necessariamente al recital del personaggio televisivo, ma parlo proprio del teatro classico. Ecco, mi piacerebbe fare quella roba lì… poi non so bene se sia per la solita questione del pudore, se insomma non ho il coraggio di dirmi che vorrei fare il Nicola Savino show. Di certo con un Amleto ci sarebbe già pronto un buon copione, l’ha scritto uno bravo”.