Oggi è una leggenda della musica italiana, reduce da una straordinaria partecipazione a Sanremo 2022. Ma che lavoro faceva prima Gianni Morandi?

Come nel 2000, Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022 chiude in terza posizione. Allora partecipò con il brano “Innamorato”, questa volta con “Apri tutte le porte”.

La canzone è stata scritta da Jovanotti che a detta dell’eterno ragazzo si è “morandizzato”. Che sia vero o no, poco importa. Insieme sono esplosivi e un assaggio di ciò che sono capaci di fare è arrivato da un medley che ha fatto cantare e ballare tutti. Non fosse stato per i “Brividi” che hanno fatto venire Mahmood e Blanco, avrebbe potuto anche vincere la kermesse con un testa a testa con Elisa, ma infondo lui non si aspettava tutto questo successo. Nostalgico, forse, si coccolava la vittoria del 1987 con “Si può dare di più”, quando al suo fianco vi erano altre due icone della musica italiana: Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

Pluridecorato – sono tanti i premi portati a casa, primo fra tutti il Cantagiro del 1964 -, Gianni Morandi è uno che la musica ce l’ha nel suo DNA dalla nascita. Ha sempre amato il mondo del pentagramma, delle melodie e perché no, anche delle prime note stonate perché non è sbagliando che si impara? Come abbiamo detto l’eterno ragazzo è stato un baby prodigio ai tempi, ma cosa faceva prima di diventare un cantante?

Cosa faceva Gianni Morandi prima di diventare un cantante? Difficile da credere

Da giovane, Gianni Morandi lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio. Lui stesso racconta: “Nella bottega di mio padre, al mattino, prima di cominciare a lavorare lui mi costringeva a leggere ad alta voce alcune pagine del Capitale di Karl Marx e cinque metri del quotidiano l’Unità: era quella la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale prima di cominciare una giornata di lavoro. In famiglia però cantavamo tutti. In seguito vennero le feste dell’Unità dove fui invitato e, con un cachet di mille lire a serata, mi esibii finalmente su un palco. Era il tempo dei bambini prodigio, così la domenica facevo due esibizioni, una pomeridiana e l’altra serale. Mille lire ciascuna e da allora non ho mai smesso di cantare”.

Nel frattempo prova senza successo a fare il pugile su consiglio di un arbitro internazionale. Partecipa a molti concorsi per voci nuove e nel 1961 ottiene la prima scrittura per tutta l’estate presso il Dancing Arlecchino di San Mauro Mare e partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia. Il 15 aprile 1962 vince il Festival di Bellaria e il giorno dopo un arbitro di pugilato lo porta a Roma: dopo aver cantato cover di Non esiste l’amore di Adriano Celentano, Non arrossire di Giorgio Gaber e Il cane di stoffa di Pino Donaggio, viene assunto dalla RCA Italiana. Così ebbe inizio la straordinaria carriera di una delle leggende della musica italiana.