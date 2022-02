Con il termine dell’ultima edizione del Festival, l’attenzione adesso è rivolta a Sanremo 2023 e al suo futuro conduttore. Amadeus si lascia sfuggire il nome.

È stato un Sanremo da record. Come spiega Francesco Siliato, media analyst dello Studio Frasi, “il Festival è come sempre diviso in due parti.

L’ascolto medio della prima parte è di 14,1 milioni di persone per uno share del 56,8 per cento. La media delle seconde parti, che iniziano intorno alle 23:45, è di 7,4 milioni per uno share del 61 per cento”. La finale ha registrato uno share pari al 62% con un picco del 72%. “Rispetto allo scorso anno questa edizione registra una crescita del 36,6% negli ascolti (+2.965.126) e di 11 punti di share.Tra le 21 e l’una di notte l’ascolto complessivo è cresciuto di 3,2 milioni rispetto alla settimana precedente compresa fra martedì e sabato”.

Tutto ciò per spiegare il successo di uno spettacolo che ha coinvolto la “generazione Z”. Infatti, sempre secondo i dati elaborati dallo Studio Frasi, Sanremo 2022 ha registrato sulle cinque serate una quota d’ascolto media del 70%, con chi ha età tra i 20 ed i 24 anni al 72,7% e i 15-19enni al 71,6 per cento. Un successo questo, che sicuramente la Rai vorrà ripetere il prossimo anno ma con chi al timone?

Chi sarà il conduttore di Sanremo 2023? Amadeus si lascia sfuggire il nome

L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha proposto al conduttore di condurre per la quarta volta consecutiva il Festival di Sanremo. Il presentatore de I Soliti Ignoti, in conferenza stampa ha risposto: “Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato. Dobbiamo ragionare a menti riposate, fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale anche per tutte le altre cose che faccio. Le cose vanno fatte quando si hanno delle idee, bisogna prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci, chiacchierare serenamente ed affrontare qualsiasi argomento che riguarda Sanremo ed anche altri progetti”.

Sempre nel corso della conferenza, Ama ha fatto il nome di colui che potrebbe essere il suo compagno di viaggio verso Sanremo 2023. “Mi piacerebbe Gerry Scotti. Gerry è uno dei più bravi conduttori e professionisti che ci siano. E’ una colonna di Canale 5, potrebbe tranquillamente essere sul palco dell’Ariston, su questo non c’è dubbio”.

Più volte Ama ha invitato Gerry a salire sul palco dell’Ariston ricevendo secchi no. Che questa sia la volta buona? Il pubblico fantastica e l’idea di vedere insieme due conduttori innovativi ed esplosivi sarebbe la realizzazione di un sogno.