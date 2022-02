Amici 21, il nuovo arrivato è parente di un volto conosciuto: sapete chi è?

Nell’ultima puntata di Amici 21 ha fatto il suo ingresso nella scuola un nuovo alunno: il nuovo arrivato è parente di una ex ballerina professionista del talent-show, che ha lasciato un segno nella storia del programma per diversi motivi.

Nonostante manchi ormai un mese all’inizio del serale di Amici 21, gli insegnanti stanno continuando a mettere in sfida i loro alunni con dei talenti esterni alla scuola, cercando di portare il più alto potenziale nelle fasi finali della trasmissione. Nell’ultima puntata, ha fatto il suo ingresso nella scuola il latinista Leonardo Lini.

Leonardo, parlando alle telecamere di Amici 21, non ha nascosto la grande emozione di essere stato ammesso alla scuola della trasmissione di Canale 5. Ha spiegato che senza il ballo non riesce assolutamente di poter pensare a vivere. Allo stesso tempo, il traguardo raggiunto rende orgoglioso i suoi genitori, e questo lo fa sentire ancora più felice.

Amici 21, ecco di chi è parente Leonardo Lini

Leonardo Lini è parente di una ballerina professionista che ha calcato il palco di Amici dal 2014 al 2016. Si tratta proprio di Giada Lini, che sul palco di Canale 5 ha anche trovato l’amore, ovvero il ballerino Graziano Di Palma. I due avevano anche programmato la data delle nozze, ma a causa del Covid si sono visti costretti a rimandare.

LEGGI ANCHE >>> “Mi sento odiata”, lacrime ad Amici: è accaduto in diretta – VIDEO

NON PERDERTI >>> Amici, storia d’amore finita per un ex amatissimo volto? Clamoroso annuncio

Giada Lini è oggi conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo come insegnante di ballo a Ballando con le Stelle. Nell’ultima edizione è stata messa in coppia con l’ex calciatore di squadre come Inter, Torino e Genoa, cioè Fabio Galante. Come ha sottolineato Mariotto in una puntata, Giada è riuscita a fare “un vero miracolo” con il suo partner di ballo.

Il tifo tenerissimo della sorella di Leonardo: “Vai fratellino!”

Giada Lini ha seguito sui social l’ingresso nella scuola di Amici del fratellino Leonardo. Ha anche pubblicato nelle Storie di Instagram alcuni momenti della trasmissione, commentando con un emozionato: “Vai fratellino!”. Le aspettative sono alte, come ha confermato lo stesso latinista: l’obiettivo è arrivare fino alla fine della trasmissione.

Ecco Leonardo Lini mentre si esibisce nella sua specialità di ballo: