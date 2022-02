“Mi sento odiata”, lacrime ad Amici: è accaduto in diretta – VIDEO

Una fra le cantanti più amate di questa edizione di Amici è improvvisamente crollata: fra le lacrime, ha confidato di sentirsi odiata. Ecco cosa è successo e perchè la concorrente del talent-show sostiene queste cose.

Quest’anno Rudy Zerby, e forse anche tutti gli altri professori di Amici, sono molto più duri con i loro alunni. Durante il day-time del 9 febbraio è successo veramente di tutto: Albe è stato informato dalla Pettinelli riguardo le scarse possibilità di arrivare al serale, e Serena, dopo essersi sentita male, ha avuto un lungo sfogo con Raimondo Todaro.

Anche Sissi, dopo essere stata incredibilmente messa in dubbio da Rudy Zerbi, ha avuto un vero e proprio crollo emozionale. Oltre a ciò che ha dovuto sentire in trasmissione, è stata anche travolta da tantissimi messaggi negativi, che l’hanno letteralmente mandata in crisi. Non è la prima volta che un alunno di Amici attraversa la stessa situazione.

Amici, lacrime amare per la cantante: il retroscena

Ad accorgersi che c’era qualcosa di strano è stata Lorella Cuccarini. Durante la sessione di canto con Sissi, le ha chiesto di parlare un attimo perchè negli ultimi giorni le era parso di vederla sempre agitata. Probabilmente, la professoressa si aspettava che forse ci fosse qualcosa di preoccupante, come il bullismo da parte dei compagni.

Niente di tutto ciò: a mandare in crisi Sissi sono state proprio le cattiverie su di lei lette in giro per il web. Lorella Cuccarini, dopo aver ascoltato il suo sfogo, è stata anche molto ferma nel dare consigli a Sissi. I commenti degli utenti del web sono delle sciocchezze a cui bisogna dare il giusto peso: non si può stare davvero male per queste cose.

Solo chi è sicuro di sè può fare l’artista? La smentita

Sissi è quasi incredula quando legge commenti sul web dove si sostiene che lei si senta la migliore o che voglia apparire. Fra le lacrime, ha spiegato di essere interessata solamente a cantare. Tutto il resto, che riguardi l’apparire o anche essere la migliore, non sono le sue priorità. Ha anche confessato che, se potesse, canterebbe senza apparire del tutto.

Ecco un breve spezzone video dello sfogo di Sissi: