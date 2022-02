Alex Belli torna al GF Vip: “Vi svelo quanto tempo rimarrà nella casa”. Pazzesco!

Secondo l’ultima clamorosa indiscrezione, Alex Belli è pronto a tornare all’interno della casa del GF Vip: ecco quanto rimarrà nella casa.

Un altra grande novità è pronta a colpire la casa del Grande Fratello Vip. Infatti Alex Belli sta per tornare, andando quindi a scatenare Delia Duran e Soleil Sorge. Andiamo a vedere l’attore quanto tempo resterà all’interno del reality.

Quello che era un rumor lanciato da Silvia Toffanin a Verissimo, adesso sta diventando realtà. Infatti Alex Belli sarebbe pronto a tornare all’interno della casa del GF Vip 6. A chiedere all’attore di tornare in trasmissione ci avrebbe pensato proprio Alfonso Signorini dopo la clamorosa sconfitta che ha eliminato l’attore. Infatti il presentatore è pronto a graziare uno dei protagonisti di questa edizione del reality, nonostante le varie controversie.

Ovviamente l’ex protagonista di CentoVetrine non se l’è fatto ripetere due volte ed adesso è già in hotel a Roma per osservare la quarantena per rientrare dalla porta rossa lunedì prossimo. Signorini ha anche rivelato quanto rimarrà nella Casa affermando: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. Darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due“. Ed il tempo dato dal conduttore è proprio due settimane. Andiamo quindi vedere cosa accadrà.

Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello Vip: dovrà scegliere tra Delia e Soleil

Alfonso Signorini ha quindi richiamato Alex Belli in trasmissione proprio per fargli prendere una decisione. Il presentatore nel corso dell’ultima puntata ha infatti affermato: “Sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha scelto lei come concorrente: prima volta in assoluto!

Ad offrire le ultime indiscrezioni su quanto accadrà ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia. Infatti l’esperto di cronaca rosa ha dichiarato: “Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane“.

LEGGI ANCHE >>> Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, adesso si fa sul serio: il progetto insieme

Mentre lo stesso Alex Belli, con la sua ultima uscita pubblica ha alimentato le voci di gossip affermando: “Dite che ho già chiuso con Delia? Io piuttosto dico che devo accettare le decisioni che prende lei, quello che vorrà fare adesso. In ogni caso è evidente che si è raffreddato tutto” – l’attore ha poi concluso – “Mi sono messo con una donna di un certo tipo e dopo il GF Vip l’ho trovata cambiata, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente. Purtroppo io non so se una donna che fa queste cose debba stare insieme a me“.