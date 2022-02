Il GF Vip 6 tiene tutti col fiato sospeso. Alfonso Signorini ha dichiarato che uno dei concorrenti vuole abbandonare il programma.

Un’altra puntata del GF Vip 6 è volata via. Tanti gli argomenti trattati nel corso della diretta e diverse le sorprese riservate ai vipponi, prima fra tutte la visita di Mia a sua madre Nathalie Caldonazzo.

Emozioni allo stato puro hanno travolto il pubblico da casa che, oltre alle discussioni nella casa, con stupore alle ore 23.14 ha letto un tweet di Lorenzo Amoruso. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Poche righe che esprimono il malcontento del compagno di Manila Nazzaro. Proprio ieri Katia Ricciarelli aveva detto alla sua coinquilina di avere una vita invidiabile, due figli bellissimi e un compagno straordinario che la aspettava a casa. Gufata del secolo? Se Lorenzo si è pronunciato sicuramente c’era qualcosa che non andava da tempo.

Dopo il tweet dell’ex difensore di Bari e Fiorentina tra le altre, di cui si parlerà nella diretta di venerdì, Alfonso Signorini ha annunciato il risultato del televoto. La prima finalista del GF Vip 6 è Delia Duran. La compagna di Alex Belli è riuscita ad avere la meglio su Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Un risultato che ha spiazzato completamente tutti i concorrenti del GF Vip 6.

“Vuole abbandonare il programma”. Alfonso Signorini fa tremare il pubblico: cos’è successo

Ad un certo punto Alfonso Signorini ha rivelato agli spettatori a casa che Davide Silvestri è intenzionato ad abbandonare il Grande Fratello Vip proprio perchè non è riuscito ad accettare questo risultato: “Vi dico subito che in casa serpeggia molto malumore. Davide ha addirittura minacciato di voler lasciare il GF Vip perchè non accetta che Delia sia arrivata alla finale”.

Davide Silvestri, il quale non ha nascosto i suoi dubbi andando in confessionale, ha subito risposto ad Alfonso Signorini asserendo di non essere affatto offeso, nonostante il voto misterioso: “Non sono offeso, però sì ho del malumore. Lo ammetto”.