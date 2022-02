Uomini e Donne, l’amarezza di un ex tronista: “Non dimenticate che sono umano”. Quello che ha visto in studio non gli è piaciuto

Nella storia di Uomini e Donne, soprattutto guardando alle ultime stagioni dal dating show di Canale 5, non sono mancate le polemiche. Anche quest’anno alcuni dei tronisti hanno fatto discutere e diviso il pubblico, ma nessuno come Andrea Nicole e Ciprian.

Il loro addio anticipato al programma, anche se molti avevano capito che la tronista avrebbe puntato su quel corteggiatore per la scelta, ha diviso i fan di Uomini e Donne. Ma aveva scatenato le polemiche anche in studio con Gianni Sperti che ancora più di Tina era stato durissimo con i due ragazzi accusati di aver ingannato tutti.

Ora però Maria De Filippi ha deciso che fosse arrivato il tempo del perdono e delle scuse. Così ha organizzato una puntata speciale di U&D invitando di nuovo la coppia di innamorati e cancellando l’inganno alla redazione, che non era stata avvisata dei loro incontri ‘clandestini’. Lei ha usato parole dolci, ritrattando di fatto la durezza dell’addio alla coppia, anche Gianni ha smussato gli angoli senza però scusarsi e tutto è finito bene.

Uomini e Donne, l’amarezza di un ex tronista: lui è stato trattato in modo diverso

Ma questa puntata speciale non è piaciuta a tutti e non stoiamo parlando del pubblico abituale di Uomini e Donne. Anche Joele Milan, che come tronista ha vissuto un percorso simile a quello di Andrea Nicole più o meno nello stesso periodo, si è arrabbiato. Come la tronista, pure lui è stato cacciato dal dating show con l’accusa di aver ingannato la redazione, ma non ha avuto modo di spiegarsi in pubblico.

Così i suoi fan gli hanno chiesto cosa pensasse del ritorno di Andrea Nicole e Ciprian, accolti con tutti gli onoro. E lui si è sfogato, perché via social aveva cercato subito di dare una spiegazione e fare le sue scuse a Maria De Filippi e al suo staff. Gli piacerebbe farlo anche in studio, ma non è successo e forse non succederà mai.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Uomini e Donne, scatta il bacio! Sorpresa in studio per Gemma

LEGGI ANCHE >>> Eleonora Daniele, lacrime e commozione in diretta: il motivo è sorprendente

“Spero vivamente – ha scritto sul suo profilo – che tutti abbiano capito la mia buona fede! E non dimenticate che sono umano anch’io e le sofferenze me le sono guarite nelle quattro mura di casa mia!”. Anche per lui arriverà il momento del perdono? I fan lo sperano.