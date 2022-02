Stefano De Martino e Belen, “effetto collaterale”: il retroscena su Amadeus

Stefano De Martino è tornato a parlare di sé dopo i numerosi gossip sul suo rapporto con Belen Rodriguez: sputa un retroscena su Amadeus

Sono settimane che le copertine delle riviste gossip sono invase dalle foto di Stefano De Martino e Belen Rodriguez: cosa c’è veramente tra i due? Lo showman partenopeo parla di quanto accaduto.

Quando Belen Rodriguez è atterrata a Milano Malpensa e c’era Stefano De Martino ad attenderla in aeroporto non sapeva, forse, che il vero viaggio sarebbe appena iniziato. Di lì in poi la coppia è costantemente seguita dai paparazzi per rubare uno scatto: l’ultimo risale ad un paio di sere fa in cui i due si sono goduti una serata all’Armani Hotel e poi a casa dello showman partenopeo.

Più di due bravi genitori, i due magari ci stanno riprovando. Stefano De Martino risponde ai gossip tramite le colonne di Tv Sorrisi e Canzoni: “Credo sia un effetto collaterale. Non puoi decidere di fare un lavoro come questo senza il rovescio della medaglia. In qualche modo penso sia fisiologico”.

Stefano De Martino, il retroscena sul collega conduttore Amadeus

Da martedì 15 febbraio, in prima serata su Rai 2 comincerà il programma di Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile, reduce dal successo della sua trasmissione in seconda serata, Bar Stella. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, lo showman partenopeo si è reso conto delle sue capacità ed ha studiato tanto affinché potesse condurre un programma tutto suo, da un po’ di anni, ormai, su Rai 2 lui è una garanzia. Le prime quattro stagioni del divertente show Rai sono state condotte proprio da Amadeus, appena reduce dal successo del 72° Festival di Sanremo che ha registrato numeri da capogiro.

A TV Sorrisi e Canzoni ha svelato su Amadeus: “Con me è sempre stato molto carino, mi ha incoraggiato, ci siamo sentiti anche in seguito e onestamente non è mai scontato o banale che qualcuno lasci un programma e ti dia la sua benedizione. Certo, lui è un professionista e io sono un debuttante”.