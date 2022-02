Scandalo pedofilia a Monaco, Ratzinger: “Grave colpa della Chiesa ma non sono un bugiardo”

“Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo lieto, perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l’amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie insufficienze e perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato (Paraclito)”.

Benedetto XVI ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte nel rapporto sugli abusi sessuali sui minori a Monaco di “comportamenti erronei” per non aver agito in “quattro casi”, quando guidava, dal 1977 all’inizio del 1982, la diocesi bavarese.

“Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore” e “ogni giorno mi domando se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa”. Nella lettera a commento del rapporto sulla pedofilia nella diocesi di Monaco, il papa emerito Ratzinger ricorda i suoi incontri con le vittime nei viaggi apostolici e scrive: “Come in quegli incontri, ancora una volta, posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali, la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di perdono”. Ed aggiunge: “Ogni singolo caso di abuso sessuale e terribile e irreparabile. Alle vittime va la mia profonda compassione e mi rammarico per ogni singolo caso”.

Ratzinger: “Colpito” di essere stato presentato come “un bugiardo”

Ratzinger aggiunge: “Sono particolarmente grato per la fiducia, l’appoggio e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente”. Il Papa emerito si dice “colpito” del fatto di essere stato presentato come “un bugiardo” per la “svista” contenuta nella memoria presentata ai legali autori del rapporto.