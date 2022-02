Sanremo 2022, il padre di Michele Merlo non ci sta: la scelta che ha sorpreso tutti

Domenico Merlo, papà di Michele è molto deluso per quanto accaduto a Sanremo 2022 e non ci sta: lo rivela a tutti

La settimana sanremese è giunta al termine, adesso emergono tutte le cose che non sono piaciute ai telespettatori. Quello del papà di Michele Merlo non è un capriccio, ma la delusione per quanto accaduto.

Quest’anno, al Festival di Sanremo, c’è stata l’opportunità di omaggiare più persone scomparse. Come ogni anno, c’è stato l’omaggio a Lucio Dalla con una bella scenetta organizzata da Sabrina Ferilli, ancora più in grande, invece, è stata ricordata Raffaella Carrà portando in scena alcune delle sue esibizioni più famose ed anche Franco Battiato.

Ciò che è emerso all’occhio del papà del giovane cantante scomparso, Domenico Merlo, è che per suo figlio non è stata spesa neppure una parola. Una forte delusione nelle sue affermazioni, sperava che una morte così ingiusta e di una persona così giovane potessero avere trenta secondi di spazio sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2022, il mancato omaggio a Michele Merlo: la rabbia del padre

Dalla scomparsa di Michele Merlo ad oggi, sono stati in tanti ad omaggiarlo su diversi palchi d’Italia, meno che al Teatro Ariston di Sanremo. A papà Domenico questa cosa non è passata inosservata e ne ha parlato al Corriere del Veneto: “C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo. Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero”.

Tra le parole del papà di Michele si legge tanta delusione e rabbia, prima ancora che per il mancato ricordo, per la scomparsa del giovane figlio. Tra l’altro, sul palco del Teatro Ariston sono salite vecchie conoscenze di Mike Bird: Elisa, Emma, Aka7even, Sangiovanni, Irama che hanno tutti condiviso con lui lo stesso percorso, seppure qualcuno in anni differenti.