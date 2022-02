Rosa, uccisa a 23 anni: veglia di preghiera a Grumo Nevano

Grumo Nevano si stringe nel lutto in ricordo di Rosa Alfieri, la ragazza vittima di femminicidio, uccisa a soli 23 anni. La comunità del piccolo centro in provincia di Napoli dedica a Rosa una veglia di preghiera nella basilica pontificia di San Tammaro. In centinaia hanno pregato in silenzio assieme ai genitori, per poi deporre un lume sotto l'immagine che ritrae Rosa affissa sulla facciata della basilica. Il parroco don Carmine Spada ai nostri microfoni: "Si respira aria di tensione e di tristezza, chiediamo sia fatta giustizia."