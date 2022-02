“Questa la verità su Alex Belli e Delia Duran”. Confessione senza veli di Dayane Mello!

Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Qual è la verità sul trio amoroso figlio del GF Vip 6? A chiarire tutto ci ha pensato un ex gieffina che conosce bene l’attore.

Delia Duran prima finalista del GF Vip 6 mentre Alex Belli potrebbe tornare nella Casa per chissà quale motivo. Riconciliarsi alla sua dolce metà, dichiararsi e Soleil o per riprendere l’esibizione artistica da dove l’ha lasciata?

Risposte esatte ad oggi non ve ne sono. Dubbi e supposizioni rendono il quando poco chiaro, ma una confessione dell’ultima ora ha capovolto l’intera “messinscena”. Dayane Mello ieri è stata ospite del GF Vip Party ed ha approfittato del momento per parlare della sua amica, Sole, della sua vecchia conoscenza, Alex, senza dimenticare la terza protagonista della soap-opera.

“Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie – esordisce Dayane.- Pronti? Perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa. È tutto così ridicolo”.

“Questa la verità su Alex Belli e Delia Duran”. Confessione senza veli da parte di Dayane Mello

Dayane Mello si è poi soffermata su Delia Duran, prima finalista del GF Vip 6 duramente criticata. “Trovo scioccante e orribile che Delia sia andata in finale, la cosa più schifosa e ingiusta che abbia mai visto. Sono molto delusa da quello che è successo, perché Soleil è la vera protagonista. Delia sta cavalcando la scia di Sole per diventare famosa e guadagnare i soldi. Delia e Alex si stanno approfittando di Soleil e della sua immagine”.

La modella brasiliana, finalista della scorsa edizione del GF Vip si è dunque schierata dalla parte di Sole, vittima, a dir suo, di una messinscena ben orchestrata dai due quasi coniugi sostenitori dell’amore libero.

Delia e Alex non hanno il brillo proprio e vogliono galleggiare sull’onda di Soleil. Io so perfettamente che persone sono e cosa gli piace, perché viviamo in questo mondo e sappiamo tutto. Adesso tutti con questa teoria dell’amore libero, tutti mi vogliono copiare, mi vogliono imitare. […] Alex potrà anche piacere alle donne, ma io non ci cascherei mai. Non è proprio il mio genere. Magari diciamo, come si dice una ‘escobata’ e basta potrebbe starci, ma niente più di quello”.