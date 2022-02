Meteo, niente pioggia al Nord ma sulle altre regioni domina il vento forte. I danni provocati in Lombardia sono stati un antipasto

Nord spazzato da un vento fortissimo, che in montagna ha raggiunto anche i 140 km/h e provocato numerosi danni (come è stato a Milano). Ma anche regioni centrali e meridionali interessate da una nuova perturbazione.

La settimana, a livello di meteo, in Italia è cominciata così condizioni variabili anche se le precipitazioni al Nord latitano da mesi. Colpa dello sbarramento che la catena alpina sta producendo e impedisce di fatto la formazioni di accumuli di pioggia e neve. In più il vento forte delle ultime ore, per lo più sotto forma di phoen dalle montagne, ha spazzato via anche le poche nubi presenti.

Nella giornata di oggi, 8 febbraio, le raffiche forti arriveranno anche sulle regioni del Centro-Sud, con raffiche imponenti e mari da agitati a molto agitati. Per questo mentre al Nord le temperature saranno in generale stabili, nelle altre regioni caleranno almeno fino a mercoledì 9 febbraio.

L’arrivo poi nuovamente dell’alta pressione, già presente oggi sulle regioni settentrionali, da metà settimana contribuirà a riportare condizioni stabili con la colonnina su valori anche superiori alla norma.

Meteo, niente pioggia al Nord e alta pressione al Sud: temperature in aumento

L’alta pressione sul Nord Italia porterà solo in quasi tutte le regioni con qualche nube insistente solo sui settori più settentrionali dell’arco alpino. I valori massimi andranno dai 10 gradi di Venezia ai 15 di Torino e Milano.

Al Centro si registrerà una pressione in aumento con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari così come sulla Sardegna. I venti soffieranno con moderata intensità e le temperature oscilleranno tra i 7 gradi di Campobasso e i 13 di Roma e Firenze.

Il campo di alta pressione arriverà finalmente anche al Sud, garantendo tempo stabile e in gran parte soleggiato fino a sera mentre i venti soffieranno con forte intensità dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi, in qualche caso agitati e temperature con punte massime fino a 13 gradi a Napoli e Palermo.