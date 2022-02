Max Verstappen rischia una clamorosa squalifica: colpo di scena in Formula 1. Il campione in carica potrebbe iniziare il campionato 2022 con un handicap

A fare la differenza potrebbero essere le penalità accumulate nella passata stagione durante la lotta serratissima con Hamilton. I punti sulla patente sono cumulativi.

La Red Bull è riuscita a portare il suo alfiere sul tetto del mondo. Se per quanto riguarda il Mondiale Costruttori non c’è stato nulla da fare contro lo strapotere Mercedes, in quello Piloti il discorso è stato ben diverso. Max Verstappen ha strappato con le unghie e con i denti il titolo a Lewis Hamilton, interrompendo una dinastia che, salvo Rosberg, durava da 8 anni. Ora il 2022 deve essere l’anno della consacrazione per il campione olandese, nella speranza che il cambio regolamentare non abbia rimescolato troppo le carte.

La durissima battaglia del 2021, conclusasi all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi, ha lasciato però uno strascico anche per l’avvio del 2022. Come avviene ormai da qualche anno, infatti, tutti i driver hanno una patente a punti, dove vengono annotate le irregolarità commesse in pista. Accumulare sanzioni significa ad un certo punto dover saltare un GP per squalifica. Una cosa che può davvero pregiudicare una lotta serrata, come si preannuncia essere quella per il prossimo campionato.

Max Verstappen a rischio squalifica: pesano le sanzioni del 2021

Max Verstappen ce l’ha messa davvero tutta per battere Hamilton, e ha volte, come noto, è andato anche oltre i limiti. Tra settembre e dicembre infatti, il figlio d’arte si è beccato sette punti sulla SuperLicenza. Come riportato nel regolamento ufficiale, una volta raggiunta quota 12 nell’arco di 12 mesi (poi si riazzerano) scatta l’esclusione da una gara. Proprio per questo ‘Mad Max‘ dovrà evitare di prendere più di quattro punti di sanzione nei primi 15 appuntamenti dell’anno. Dal GP di Monza 2022, i vari punti andranno via via cancellandosi, consentendo a Verstappen di respirare.

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, super novità in famiglia: l’annuncio della figlia Gina

LEGGI ANCHE >>> Lewis Hamilton vicino al ritiro? Arriva la risposta, è ufficiale

Questo può rappresentare un piccolo handicap per il pilota Red Bull, considerando la sua condotta di gara spesso al limite. Un’accortezza in più che dovrà fare in modo di tenere sotto controllo. Per quanto riguarda la situazione degli altri big possiamo notare come i piloti Ferrari, Sainz e Leclerc, non hanno punti di penalità. Solamente due quelli incamerati da Lewis Hamilton, al pari di Fernando Alonso. A quota sei c’è invece Sebastian Vettel, mentre a sette c’è anche il compagno di Max, Sergio Perez. Il più ‘indisciplinato’ è Yuki Tsunoda, che guida questa speciale classifica a quota otto.