Mascherine all’aperto: via all’obbligo dall’11 febbraio. Cosa cambierà da venerdì

A partire da venerdì 11 febbraio, le discoteche riapriranno e non sarà più obbligatorio utilizzare la mascherina all'aperto in tutte le fasce a rischio. Tutte le novità dell'ordinanza che verrà firmata oggi.

Insieme alla riapertura delle discoteche, a partire da venerdì non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Oggi, martedì 8 febbraio, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza per eliminare questa restrizione. Dall’11 febbraio in poi, qualunque sia la fascia di rischio, le mascherine all’aperto non saranno più obbligatorie. Restano in vigore però, altre misure. Vediamo quali.

Super Green pass

Il Super Green pass servirà per tutte le attività sociali, mentre il Green pass base per lavorare (resta obbligatoria la vaccinazione per gli over 50, quindi il pass rafforzato). La via intrapresa, ora che la curva epidemiologica è in discesa, è la stessa degli altri Paesi europei.

Chi ha avuto il Covid e dopo ha ricevuto due dosi di vaccino, ha il Green pass che vale sei mesi dall’ultima somministrazione. Chi ha ricevuto due dosi e successivamente ha avuto il Covid, ha il Green pass senza scadenza. Chi ha ricevuto tre dosi ha il Green pass illimitato. Chi ne ha ricevute due, se non fa la terza dose, ha il Green pass che vale sei mesi dall’ultima somministrazione.

Obbligo mascherine

Resta l’obbligo delle mascherine al chiuso, anche se cambieranno le regole. Vanno indossate le Ffp2 durante gli spettacoli aperti al pubblico all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di musica e intrattenimento, competizioni sportive al chiuso e all’aperto. Le Ffp2 vanno indossare anche nei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e locali.

Discoteche

Come detto, quando decadrà l’obbligo delle mascherine all’aperto, riapriranno anche le discoteche. Potrà entrare nei locali al chiuso e all’aperto solo chi ha il Super Green pass. Se la discoteca è al chiuso si dovrà indossare la mascherina sempre, tranne in pista mentre si balla. Nelle discoteche all’aperto si potrà stare anche senza mascherina. Il limite di capienza non potrà essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso.

Stadi

Nei prossimi giorni è possibile che verrà rivista la regola della capienza e che si arriva ad ampliare. Ad oggi, la capienza è al 50% all’aperto e 35% al chiuso.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza scadrà il 31 marzo. Se la curva continuerà a scendere, è possibile che non venga prorogata e in questo caso la campagna vaccinale andrebbe avanti seguendo le procedure ordinarie, e la gestione potrebbe essere affidata alla Protezione civile. È possibile che almeno fino al 15 giugno resterà l’obbligo del Green pass per accedere nei luoghi dello spettacolo, dello sport e per entrare nei negozi. Il 15 giugno scadrà anche l’obbligo vaccinale per gli over 50. Se non verrà rinnovato lo stato di emergenza cambieranno invece le regole dello smart working a favore del lavoro in presenza.