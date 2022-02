M5S, Conte sospeso chiede un nuovo voto, Di Maio aspetta. Beppe Grillo: “Le sentenze si rispettano”

“A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile che ha sospeso, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere impugnate del Movimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze le rispettiamo. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverà un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire”.

Con un post su Facebook Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, ha commentato la sentenza del Tribunale di Napoli di ieri, lunedì 7 febbraio, che ha sospeso Conte e congelato lo statuto in via cautelare. Il fondatore dei 5 Stelle ha bocciato indirettamente l’idea di una ratifica del voto espressa ieri dai vertici. La decisione del Tribunale di Napoli ha avuto come effetto il caos all’interno dei grillini e come ha affermato anche Grillo, la situazione è complicata.

LEGGI ANCHE: M5S, Conte sospeso. Iovino a iNews24: “Fiducia nella magistratura. Avvieremo un dibattito interno trasparente”

Giuseppe Conte chiede un nuovo voto, ma Grillo temporeggia

Subito dopo la decisione della magistratura, sono cominciati i contatti tra i vertici del Movimento e due ore di summit per decidere se far votare chi era stato tagliato fuori. Ma anche questo ha scatenato ulteriori polemiche: “Si sono consultati con i parlamentari?”, si chiedono alcuni. “Conte non può fare questa mossa. Una votazione sullo statuto la può indire solo il presidente del Comitato direttivo o del Comitato di garanzia”, che al momento non ci sono.

Mentre si attende una mossa di Beppe Grillo, Luigi Di Maio aspetta e non ha fretta neanche di risolvere il conflitto interno che si è creato con Conte in queste ultime settimane. L’ex premier Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, ha commentato le ultime vicende che hanno visto contrapporsi lui e Di Mario nel Movimento: “Non è all’orizzonte delle cose che Di Maio venga espulso, ma è ovvio che lui, che è l’ex leader, ha delle responsabilità in più – Una leadership vera non ha mai paura del confronto sulle idee ma di fronte a un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla”.