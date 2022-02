Lutto nel cinema: addio alla ‘musa’ di Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini e Nanni Moretti. Aveva 91 anni ed era considerata “la spagnola del cinema italiano”

Margarita Lozano era considerata in Spagna come un’attrice ‘ipnotica’, in grado di interpretare al meglio una serie molteplice di ruoli, al teatro e al cinema.

E’ stata una grandissima artista, sia davanti al pubblico teatrale che a quello cinematografico. Margarita Lozano ha saputo conquistare Italia e Spagna con la sua vena artistica, venendo definita addirittura ‘ipnotica’ dalla stampa di settore del suo paese natale. Era nata 91 anni fa a Tetuán, protettorato spagnolo in Marocco, dove era d’istanza il padre militare. Era cresciuta nei dintorni di Murcia, a Lorca, nel sud-est della Spagna. Poi a 19 anni il salto a Madrid, dove iniziò a coltivare la sua passione per la recitazione. Prima il teatro e poi il cinema, con l’esordio sul grande schermo con il film ‘Viridiana‘, nel 1961, diretta dal regista Luis Buñuel. Le sue opere più belle sono legate indissolubilmente anche all’Italia, dove ha avuto la fortuna di lavorare con artisti del calibro di Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Nanni Moretti e i fratelli Taviani.

Lutto nel mondo del cinema, addio a Margarita Lozano: aveva 91 anni

Uno dei suoi ruoli più apprezzati nel nostro paese rimane quello di Consuelo Baxter, nel film cult ‘Per un pugno di dollari’, di Leone (1964). Con Pasolini diede vita nel 1969 a ‘Porcile‘, mentre con Tinto Brass recitò in ‘La vacanza‘ (1971). Si prese una pausa dal lavoro durante gli anni ’70, trasferendosi con il marito italiano, Sandro Magno, in Africa.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, lutto terribile per un’ex concorrente: “Il mio amore più grande” – FOTO

L’ultima sua apparizione cinematografica è quella in ‘N (Io e Napoleone)’ di Paolo Virzì, nel 2006. In quegli anni concluse anche la sua carriera teatrale con la versione di ‘La casa di Bernarda Alba’ del grande poeta e drammaturgo Federico García Lorca.

LEGGI ANCHE >>> Federica Panicucci incassa un duro colpo: questa non ci voleva!

Margarita Lozano si è spenta lunedì in Spagna, appena una settimana prima di compiere 91 anni. Se n’è andata all’interno della cosiddetta Casa Blu, nella località spagnola di Punta de Canegre (Murcia), il luogo che aveva scelto come sua ultima residenza.