Svelata l’identità della terza coppia dell’Isola dei Famosi 2022. Nessuno si aspettava la loro partecipazione al programma.

L’Isola dei Famosi sta per solcare i mari dell’etere televisivo con tante novità all’orizzonte.

Il programma, esattamente come la scorsa stagione, sarà capitanato da Ilary Blasi, reduce da un’altra esperienza conclusasi solo pochi mesi fa sempre sulle reti Mediaset: Star in The Star. Il programma inizierà subito dopo la conclusione del GF Vip 6, lunedì 14 marzo 2022.

Mille novità e altrettanti indizi che vengono a galla con l’avvicinarsi del giorno propizio. Primo fra tutti riguarda i concorrenti. Quest’anno al programma si potrà partecipare sia in coppia che single. Tra i primi troviamo Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo Tavassi. Tra i partecipanti singoli Alex Nuccetelli, Floriana Secondi, Ilona Staller, Matilde Brandi e Nicolas Vaporidis. La lista però è in fase di aggiornamento e nelle ultime ore si è aggiunta una nuova coppia.

Isola dei Famosi 2022, svelata l’identità della terza coppia: nessuno se lo aspettava

Il portale iGossip ha fatto la sua annunciazione: “Lory Del Santo e Marco Cucolo formeranno una delle coppie del L’Isola dei Famosi 2022! Noi vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. Una fonte accreditata ci ha svelato che la famosa showgirl, opinionista tv e veterana di reality show Lory Del Santo e il suo aitante compagno hanno superato brillantemente i provini e sono nel cast della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà guidata per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due schieramenti: i single e le coppie”.

Per Lory si tratta di un ripasso del copione. Infatti, come molti ricorderanno, lei ha vinto la terza edizione dell’Isola dei Famosi, nel 2005. Per il suo compagno, invece, si tratta della prima partecipazione a uno show televisivo. Avrà un ottimo mentore al suo fianco, una vera veterana degli show televisivi che potrà insegnargli l’abc data la sua partecipazione tra i tanti, a Pechino Express e il GF Vip.