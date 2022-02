Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, adesso si fa sul serio: il progetto insieme

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez adesso fanno sul serio: hanno annunciato la partenza di un nuovo ed importante progetto insieme. Ecco cosa hanno svelato fin’ora e perchè, curiosamente, l’ex di Belen potrebbe fare lo stesso.

Nella famiglia Rodriguez sono in partenza tante nuove avventure lavorative. Belen, che al momento aveva un solo impegno televisivo in Mediaset come conduttrice di Tu Si Que Vales, ripartirà dal suo nuovo ruolo a Le Iene che arriva poco dopo la nascita della figlia Luna e la separazione dal fidanzato Antonino Spinalbese.

Qualcosa bolle in pentola anche per Cecilia Rodriguez, che ha un nuovo progetto in partenza con il fidanzato Ignazio Moser. I due, dopo essersi conosciuti al GF Vip 2, non si sono più lasciati. Recentemente, hanno allargato la famiglia: oltre al cagnolino Aspirina hanno preso un altro cucciolo dal nome curioso, Ercolino.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, c’è un altro progetto in partenza: cosa sappiamo fin’ora

È stato Ignazio Moser a voler rivelare che c’è un nuovo progetto in partenza per lui e Cecilia Rodriguez. Lo ha fatto attraverso una Storia su Instagram, dove ha spiegato che c’è un nuovo progetto a cui si dedicheranno entrambi. La coppia, infatti, ha recentemente condotto la trasmissione Ex on the beach Italia.

Riguardo il nuovo impegno che li vedrà coinvolti insieme, Ignazio Moser non ha voluto anticipare nulla. Si sta però mostrando spesso in palestra, anche mentre prova dei nuovi esercizi. Del resto, non molto tempo fa aveva sottolineato ai suoi fan l’importanza di prendersi un periodo di pausa dedicandosi di più al suo benessere.

Possibile una collaborazione con Antonino Spinalbese?

Nella grande famiglia Rodriguez, non è solo Ignazio Moser a lavorare alacremente in palestra. Non molto tempo fa, anche Antonino Spinalbese aveva annunciato l’avvio di un nuovo progetto che avrebbe avuto a che fare con il fitness. Una collaborazione con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, al momento, sembra però abbastanza remota.