“Ho declinato l’invito”, salta tutto all’Isola dei Famosi: non ci sarà!

Tutto prende forma all’Isola dei Famosi e l’invito declinato fa saltare tutto: il personaggio televisivo non ci sarà

Rumors messi a tacere, l’invito è stato declinato e ad annunciarlo è stata la diretta interessata che è stata richiesta all’Isola dei Famosi cui non prenderà parte ufficialmente. Il ‘no’ è stato frutto di una lunga riflessione.

Una vecchia conoscenza dell’Isola dei Famosi, amante dei reality show vista la sua partecipazione a La Fattoria, Loredana Lecciso ha rotto il silenzio sui vari rumors che la riguardavano ed ha ammesso che non ci sarà. A NuovoTv, infatti, la compagna di Al Bano ha confessato: “Ho delicato l’invito. Ci ho riflettuto molto, ma vivere l’esperienza con un parente sarebbe come viverla a metà”.

Con le sue parole, Loredana Lecciso ha confermato che la richiesta è stata fatta per la parte delle ‘coppie’ del reality show -che quest’anno si differenzierà in gruppi di single e gruppi di coppie- cui avrebbe dovuto partecipare anche Jasmine Carrisi. Quest’ultima si sta facendo spazio in TV anche dopo l’esperienza con suo padre a The Voice Senior dove ha partecipato come coach dei cantanti in gara per il primo anno dell’edizione del talent show.

Loredana Lecciso non sarà all’Isola dei Famosi: la sua esperienza nel 2010

12 anni fa, la compagna di Al Bano ha già preso parte al reality show allora condotto da Simona Ventura per il settimo anno consecutivo. La showgirl non riuscì ad arrivare in finale come i suoi compagni Domenico Nesci, Guenda Goria, Luca Rossetto e Daniele Battaglia con quest’ultimo che vinse l’edizione cui lei partecipò. A proposito della sua esperienza ha affermato: “Bella e forte” confermando che si è trattato di qualcosa che le è particolarmente piaciuto. 5 anni prima, al reality show partecipò anche Al Bano che si ritirò dopo neppure un mese: quell’edizione, invece, fu vinta da Lory Del Santo con Maurizio Ferrini secondo classificato e Maria Giovanna Elmi terza.

Sulla possibile partecipazione di Jasmine all’Isola dei Famosi, senza dubbi ha ammesso: “Senza telefono non sa stare, faticherei a immaginarmela. Normale averlo sempre con sé”.