Giulia De Lellis al timone di un nuovo programma? Decisione inaspettata: c’entra Maria De Filippi

Dopo Love Island arriva un’altra proposta per Giulia De Lellis: presto condurrà un nuovo programma grazie a Maria.

L’estate prossima sbarcherà sul piccolo schermo un nuovo reality. La moglie di Maurizio Costanzo avrebbe pensato di coinvolgere Giulia De Lellis in questo nuovo progetto: tutti i dettagli.

Continua a pieno ritmo la carriera televisiva per Giulia De Lellis. Dopo Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo ed ora ha un solo obiettivo: affermarsi come conduttrice. Ebbene, già nei mesi scorsi Giulia è stata al timone di un programma tutto suo, Love Island, un’esperienza che le ha concesso di mettere in risalto la sua professionalità.

Proprio per questo, presto, la 26enne potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di conduttrice su Canale Cinque. Ma chi avrebbe pensato di affidarle un programma? Maria De Filippi. La queen di Canale Cinque, stando all’indiscrezione lanciata dal periodico Nuovo Tv, in estate lancerà un nuovo format: “Ultima Fermata”.

Dopo Uomini e Donne prosegue a gonfie vele la carriera televisiva della De Lellis: presto al timone di un nuovo programma

L’estate prossima Maria De Filippi lancerà un nuovo programma su Canale Cinque e per la conduzione la queen di Canale Cinque avrebbe pensato all’ex corteggiatrice Giulia De Lellis. Con quest’ultima infatti Maria sarebbe rimasta in ottimi rapporti tant’è vero che, più volte, ha cercato di coinvolgerla nei suoi programmi televisivi.

Ed ecco che arriva, addirittura, un programma tutto per lei dedicato alle coppie in crisi. Un genere non estraneo al pubblico di Mediaset in quanto molto simile a Temptation Island. Proprio per questa grande somiglianza tra i due format, si pensava addirittura che “Ultima Fermata” andasse a sostituire il reality delle tentazioni. In realtà stando alle ultime indiscrezioni, entrambi i programmi andranno in onda. Non ci resta altro che attendere conferme sia da Giulia che da Maria.