GF Vip 6, dopo il colloquio con la psicologa vuole abbandonare: il motivo – VIDEO

Ore particolari nella casa del GF Vip 6 dove un altro concorrente ha comunicato le sue intenzioni: abbandonare il gioco.

Dopo Davide Silvestri un altro gieffino ha intenzione di uscire dalla Casa di Cinecittà. Il colloquio con la psicologa non è servito a superare il momento di sconforto: sembra deciso ad andare via.

Parliamo dell’ultimo arrivato, Antonio Medugno. Il modello napoletano in queste ore si è sfogato con Jessica Selassié: alla principessa etiope ha rivelato di non sentirsi a suo agio nella Casa e teme di ricadere in un vortice a lui ben noto. A mandare in crisi il gieffino sarebbe stato soprattutto un battibecco avuto nella notte con Alessandro Basciano.

Medugno è stato accusato di aver messo in giro, nella Casa, false voci su Barù Gaetani e Delia Duran. Nello specifico, stando a quanto detto da alcuni gieffini, il napoletano avrebbe parlato di un presunto bacio tra la moglie di Alex Belli e il nipote di Costantino Della Gherardesca. Intanto anche il daytime odierno ha mostrato che in realtà a parlare del bacio sono stati Soleil Sorge e Gianluca Costantino.

Antonio Medugno vuole abbandonare il GF Vip 6: “Mi mette ansia”

Le dinamiche del GF Vip 6 starebbero mettendo i crisi il new entry Antonio Medugno. Il bel napoletano è stato accusato da alcuni gieffini di aver diffuso nella Casa la notizia sul presunto bacio tra Delia Duran e Barù. In realtà, come hanno mostrato anche le immagini del daytime odierno, con questa storia Medugno non c’entrerebbe nulla.

Il gieffino ha ammesso di sentirsi sempre più estraneo alla vita nella Casa di Cinecittà e teme di ricadere in un brutto vortice che già in passato lo ha visto stare male. “Ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa, sull’alimentazione. E’ una cosa che mi mette ansia”, ha chiosato Antonio a Jessica. Infine il 24enne ha confermato di averne parlato anche alla psicologa ma evidentemente non è riuscito a venirne fuori: staremo a vedere nelle prossime ore se abbandonerà il reality di Mediaset.