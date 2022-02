Federico Fashion Style, niente matrimonio: l’incredibile motivo

Federico Fashion Style ha voluto chiarire una volta per tutte che non c’è alcun matrimonio in programma per lui. Il motivo è davvero singolare: ecco cosa l’hair stylist ha raccontato in una recente intervista.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è tornato su Real Time con le nuove puntate de Il Salone delle Meraviglie, che tanta fortuna ha portato alla sua arte di hair stylist. Anche grazie alla popolarità televisiva, Lauri è riuscito ad aprire diversi saloni, consolidando il suo giro d’affari e lanciandosi come personaggio del mondo dello spettacolo.

Oltre al programma su Real Time, Lauri ha anche partecipato a Ballando con le Stelle insieme insieme a Anastasia Kuzmina. A giugno 2021 ha anche pubblicato il suo primo singolo come cantante, Io sono pazzesco, oltre a mettere in commercio delle bambole per chi vorrebbe diventare hair stylist come lui.

Federico Fashion Style, niente sirene di matrimonio

Ai fan di Federico Fashion Style non è sfuggito un dettaglio molto importante. Durante le puntate di Real Time, ha rivelato di non essere sposato. Questo ha lasciato senza parole i suoi numerosi ammiratori, che sanno bene come lui ormai da tantissimi anni faccia coppia fissa con Letizia, che lavora nei saloni di hair styling insieme a lui.

La coppia ha anche una bambina di quattro anni, Sophie Maelle, la cui madrina di battesimo è stata Valeria Marini. Letizia ha anche avviato uno shop online di vendita di abbigliamento dedicandolo proprio alla figlia: l’attività porta il nome Sophie Maelle Shop. Con una famiglia così unita, Lauri si è trovato costretto a spiegare perchè non è sposato.

I motivi della particolare scelta di vita: Lauri si racconta

Federico Fashion Style ha rivelato a Nuovo Tv che la relazione con la sua Letizia va bene così com’è, senza necessità programmare alcun matrimonio. Ha poi rincarato la dose: “Il matrimonio è fuori moda. Chi si sposa oggi si lascia dopo pochi anni“. Lauri lascia intendere che, invece, lui e Letizia hanno intenzione di durare ancora a lungo.