Federica Panicucci incassa un duro colpo: questa non ci voleva!

Duro ed inaspettato colpo per Federica Panicucci che è costretta ad una botta d’arresto: dopo l’incidente non ci voleva anche questo

Federica Panicucci deve arrendersi ed alzare le mani di fronte al duro colpo subito, nonché rimboccarsi le maniche della giacca e proseguire più forte che mai: dopo l’incidente questa è un’altra brutta notizia.

Da 13 anni al timone di Mattino Cinque, Federica Panicucci è capitano indiscussa della trasmissione. Nel corso della sua carriera è stata affiancata da più volti, ma da 6 anni a questa parte sembra aver trovato il partner perfetto negli studi Mediaset di Cologno Monzese: Francesco Vecchi.

Nonostante il feeling tra i due, nonostante gli argomenti messi in campo, la coppia alla conduzione di Mattino Cinque deve incassare un dato che deve far riflettere. Nella giornata di ieri, lunedì 7 febbraio, con l’inizio di settimana post-sanremese, la trasmissione ha raccolto 1.018.000 spettatori con il 16.9% nella prima parte dalle 8:42 alle 9:47 e 1.040.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte dalle 9:52 alle 10:37.

Il diretto competitor, su Rai Uno, con Unomattina ha raccolto nella stessa fascia oraria dalle 7:11 alle 7:55, 1.106.000 spettatori (17.5%) nella prima parte dalle 8:37 alle 8:54 e 1.091.000 spettatori (18.5%) nella seconda parte dalle 9:09 alle 9:50.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 7 febbraio

E in un attimo la giornata prende tutta un’altra piega…

“Màkari – Seconda stagione” STASERA #7febbraio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay#Màkari2 pic.twitter.com/z45AUTefY4 — Rai1 (@RaiUno) February 7, 2022

Dopo uno straripante Amadeus con I Soliti Ignoti che ha avuto come ospiti alcuni dei concorrenti del 72° Festival di Sanremo, nonché anche i vincitori, Rai Uno ha continuato col filone di ascolti record con l’inizio della seconda stagione di Màkari con Claudio Gioè che proprio al Teatro Ariston è salito a promuovere la fiction che, per la prima serata, ha raccolto 5.418.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Rai 2, invece, Delitti in Paradiso in replica ha interessato 718.000 spettatori pari al 3,2% di share. Per finire, Rai Tre ha raccolto 1.145.000 spettatori e il 4.9% di share con il debutto della nuova stagione di Presadiretta.

LEGGI ANCHE > > > “Questa la verità su Alex Belli e Delia Duran”. Confessione senza veli di Dayane Mello!

NON PERDERTI > > > “Vuole abbandonare il programma”. Alfonso Signorini fa tremare il pubblico: cos’è successo

Per quel che riguarda le reti Mediaset, invece, su Canale 5 l’ingresso alla finale del Grande Fratello VIP 6 di Delia Duran ha interessato 3.269.000 spettatori con uno share del 21.5%, mentre su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 987.000 spettatori pari al 4.6% di share. Per concludere, su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato 850.000 spettatori ed il 4.8% di share