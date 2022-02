Facebook Messenger, fate attenzione agli screenshot: cosa si rischia

Un aggiornamento mette allerta tutti gli utenti di Facebook Messenger: attenzione agli screenshot la novità è un rischio

Gli aggiornamenti delle applicazioni di Mark Zuckerberg non sempre lasciano soddisfatti i suoi utenti, anzi, il più delle volte creano lamentele: anche questa volta l’imprenditore statunitense rischia con Facebook Messenger.

Attenzione per gli utenti di Facebook Messenger perché il nuovo aggiornamento potrebbe portare non pochi problemi. L’appello deriva direttamente da Mark Zukerberg che mette in allerta tutti coloro che, per messaggiare, utilizzano l’applicazione di sua proprietà: “Nuovo aggiornamento per le chat di Messenger crittografate end-to-end in modo da ricevere una notifica se qualcuno cattura lo screenshot di un messaggio che scompare”.

Cosa vuol dire? D’ora in poi, chiunque farà screenshot alle chat private con i propri amici o familiari correrà il rischio di far sapere alle altre persone che ha eseguito una cattura dello schermo. Questo potrebbe causare disagio a chi vorrebbe mostrare una chat, cosa che non potrà più fare come avviene attualmente con le chat di Whatsapp. Su quest’ultima applicazione di messaggistica, infatti, gli altri non saranno avvisati della cattura schermo eseguita.

Facebook Messenger, tutte le novità dell’aggiornamento

Il CEO di Meta ha fatto una prova nella chat con sua moglie Priscilla Chan per mostrare le novità dell’aggiornamento: “Stiamo anche aggiungendo GIF, adesivi e reazioni anche alle chat crittografate”. Per ora gli aggiornamenti saranno disponibili negli USA, sede in cui ha l’azienda lo stesso Zuckerberg, ma le novità non tarderanno ad arrivare presto anche in Europa.

LEGGI ANCHE > > > TIM sta per eliminarla definitivamente: cambia tutto per gli utenti

NON PERDERTI > > > Netflix sblocca una fastidiosissima funzione: gli utenti possono esultare

Il provvedimento è stato reso necessario per una questione di privacy cui lo stesso Zuckerberg deve far fronte: negli ultimi periodi è stato un problema da parte di diversi Paesi dover gestire le applicazioni della Facebook & Inc. Ad ogni modo, la novità più importante riguarda le notifiche degli screenshot effettuati: in passato è successo anche con le storie di Instagram, successivamente poi è stata eliminata la possibilità di ricevere avvertimenti in caso di cattura dello schermo.