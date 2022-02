Esami, Consiglio superiore boccia la proposta di Bianchi: “Togliere gli scritti alle medie e la seconda prova alla maturità”

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha bocciato la proposta avanzata dal ministro Patrizio Bianchi di tornare a sostenere gli esami come prima della pandemia. Il parere non è vincolante, ma è un passaggio obbligatorio: “Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi riveda gli esami di Stato”. Dopo dei ore di discussione, i membri del Consiglio hanno deciso di invitare Bianchi a modificare l’ordinanza stessa per le prove.

Per l’esame di terza media, chiedono un passo indietro eliminando ogni prova scritta e ripristinando un maxi orale. Il ministro dell’Istruzione ha proposto di tornare alla normalità con una prova di italiano e una di matematica, oltre a un colloquio orale. Per il Consiglio superiore della pubblica istruzione invece, la scelta di Bianchi è accelerata rispetto allo stato attuale della scuola che ha dovuto fare i conti con la dad.

Per quanto riguarda la maturità, Patrizio Bianchi dovrà confrontarsi con la richiesta di rivedere l’ordinanza “senza dover far ricorso necessariamente alla seconda prova scritta”, cioè quella di indirizzo.

Unico punto di incontro è la prova di italiano

Il Consiglio è d’accordo sul via libera al tema di italiano. Si attende per oggi una riunione tra Bianchi e gli studenti delle Consulte per parlare con loro dell’esame di maturità. “Bianchi a ottobre ci aveva promesso un’interlocuzione proprio sulla maturità ma ci siamo trovati le cose fatte senza averlo più visto”, ha spiegato a Il Fatto Quotidiano Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli studenti medi che non è stato invitato al tavolo.