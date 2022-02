Eleonora Daniele, lacrime e commozione in diretta: il motivo è sorprendente. La conduttrice commentando Sanremo 2022 si è sfogata

Il Festival di Sanremo, con il suo carico di emozioni e di personaggi è destinato a far parlare ancora per giorni. E nei temi di discussione per i talk show in tv come spesso succede non ci sono solo canzoni ed esibizioni.

Anche Eleonora Daniele, nella puntata di oggi (8 febbraio) a Storie Italiane è tornata a parlare di Sanremo e di quello che abbiamo visto sul palco dell’Ariston. Ma ha concentrato la sua attenzione su uno dei più giovani cantanti in gara, in realtà già molto conosciuto per il suo secondo posto ad Amici 21.

I fan di Sangiovanni e chi l’ha seguito normalmente nel talent show di Maria De Filippi sanno bene che lui di solito si presenta sul palco vestito di riso. Ha spiegato più volte che lo fa per sentirsi libero, perché i colori non hanno genere e quindi a lui piace fare così senza bisogno di sentirsi giudicato. Così lo ha fatto anche sul palco dell’Ariston, anche se l’ultima sera ha indossato un abito scuro.

Eleonora Daniele, lacrime e commozione: il motivo è legato al suo passato

Un messaggio chiaro per combattere il maschilismo e per ribadire l’identità di genere. Ed è da questo che Eleonora Daniele è partita oggi nel suo intervento su Sanremo. Ha mostrato una foto del look di Sangio dicendo che secondo lei era un’immagine magnifica. E poi si è sfogata. “Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: ‘Mi prendono in giro per come sono vestito’, mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa. Lui non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie”.

Il riferimento è ad Andrea, studente di un noto liceo romano che a 15 anni aveva deciso di togliersi la vita perché stufo di essere preso in giro per la sua presunta omosessualità. Una tragedia che la conduttrice aveva seguito molto da vicino, intervistando anche la madre della vittima, Teresa Manes. E quest’ultima aveva poi scritto un libero per tenere viva la memoria del figlio.

Oggi Sangiovanni le ha fatto ricordare quella vicenda: “Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Ormai sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, ora suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”. Appena ha concluso la frase, le sono scese lacrime di commozione e chi era in studio ha applaudito.