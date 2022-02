Crisi Ucraina, la Germania invia altri 250 soldati in Lituania dopo l’incontro con gli Usa

Continuano gli incontri tra Francia e Russia e Usa e Germania per evitare che la crisi in Ucraina si trasformi in una guerra. Cosa sta succedendo.

Il presidente russo Vladimir Putin, al termine dell’incontro durato cinque ore con il presidente francese Emmanuel Macron, ha assicurato di essere disposto a fare di tutto per trovare compromessi ed evitare un’escalation militare in Ucraina.

“Da parte nostra – ha affermato – faremo di tutto per trovare dei compromessi che potranno soddisfare tutti”. Una guerra Russia-Nato, secondo il capo del Cremlino, “non avrebbe vincitori”. Tra Russia e Francia ci sono “elementi di convergenza” su come continuare i negoziati per allontanare la guerra in Ucraina. La prima cosa da fare, secondo Macron, è avviare una de-escalation per prevenire il conflitto e si è detto “moderatamente ottimista” in merito. Dopo il colloquio con Putin, Macron si recherà a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelenski. Dopodiché avrà un nuovo colloquio telefonico con Putin e di nuovo a Berlino, dove farà il punto con il presidente polacco Andrej Douda e con Scholz.

Incontro Scholz-Biden: sanzioni in caso di invasione della Russia

Intanto il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è recato alla Casa Bianca per discutere con il presidente Usa Joe Biden delle sanzioni da infliggere alla Russia in caso di invasione dell’Ucraina e dell’eventuale blocco del gasdotto Nord Stream 2, costato 11 miliardi di dollari ma non ancora messo in funzione. Dovrebbe portare il gas direttamente dal territorio russo alla Germania. Durante la conferenza stampa, Biden ha promesso che in caso di invasione russa dell’Ucraina, il gasdotto verrà bloccato.

La Germania invia 350 soldati in Lituania

Intanto Berlino, che finora si è rifiutata di rifornire di armi l’Ucraina, ha annunciato l’invio in Lituania di altri 350 soldati per aiutare il fronte orientale della Nato.

Mentre vanno avanti gli incontri per cercare di risolvere il potenziale conflitto con degli accordi, la Russia sta portando avanti una campagna di comunicazione mediatica anche attraverso i social, che dipende la Nato come una forza imperialista che sta invadendo l’Ucraina con lo scopo di avere basi e messi militari ai confini con la Russia.