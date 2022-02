Cashback, questa occasione è davvero unica: arriva la conferma ufficiale. Un rientro concreto delle spese con pochi semplici gesti

La vera novità nel mondo del cashback è questa: il cashback esiste ancora anche se hanno cercato di affossarlo in tutti i modi. Per questo i consumatori italiani devono stare attenti e approfittare di ogni occasione.

Come quelle che propone Poste Italiane ai clienti che adottano la Postepay come metodo di pagamento per le loro spese. L’adesione al programma è legata alla disponibilità dell’app ufficiale, scaricabile su Google Play Store o su App Store. Tramite l’app ufficiale gli utenti dovranno utilizzare il codice QR necessario per le loro operazioni di pagamento e anche per incassare i rimborsi.

Ma qual è il vantaggio per i clienti Postepay? Un rimborso pari ad 1 euro per tutte le transazioni con un valore pari o superiore ai 10 euro. E gli utenti avranno la possibilità di accumulare ogni giorno un cashback fino ad un massimo di 10 euro, effettuando spese presso i negozi partner di Poste Italiane.

Cashback, questa occasione è davvero unica: doppia opportunità per i clienti

Ma non è finita qui. I clienti potranno ricevere fino a 4 euro di cashback al mese sulla propria Postepay Evolution grazie alla sim PosteMobile Connect Black. Basterà acquistare la sim con offerta PosteMobile Connect Back al costo di 10 euro al mese che saranno addebitati in automatico sulla carta con il prezzo bloccato per tutta la durata del contratto.

La sim PosteMobile Connect Black garantisce 100 Gb di internet in 4G+ fino a 300 Mbps oltre a minuti e messaggi illimitati. Se il cliente non utilizzerà nessun giga potrà avere 4 euro in cashback, fino a 25 Gb si otterranno 3 euro e da 25 a 50 Gb scaleranno a 2 euro. Da 50 a 75 Gb arriverà 1 euro in cashback e solo da 75 a 100 Gb non si riceverà nulla.

Per acquistare l’offerta PosteMobile Connect basterà entrare nell’app Postepay ed inquadrare il QR Code presente sul sito ufficiale di Poste Italiane. Poi il cliente dovrà controllare i dati precaricati e solo alla partenza il canone mensile di 10 euro sarà addebitato sulla propria Evolution mentre la sim card arriverà a casa.