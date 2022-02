“Buongiorno dal Medioevo”, Emma Marrone sbotta dopo la dura critica: cos’è successo – VIDEO

Emma Marrone parla di bodysharig dopo la critica di Davide Maggio. Le parole del giornalista non sono piaciute all’artista: tutti i dettagli.

Come succede ogni anno, il pubblico del Festival di Sanremo non si è limitato solo a giudicare le canzoni in gara ma persino gli outfit degli artisti: sotto la lente di ingrandimento è passata anche Emma Marrone.

I telespettatori, e non solo, della 72esima edizione della seguitissima kermesse sanremese sono stati piuttosto severi nei confronti di Emma Marrone. La cantante sul palcoscenico dell’Ariston è stata giudicata per gli outfit nonché per le sue forme. A trattare l’argomento è stato anche Davide Maggio il quale durante un’intervista su Instagram, facendo riferimento all’outfit dell’ultima serata, ha dichiarato testuali parole: “Se hai una gamba importante eviti le calze a rete”.

Le affermazioni del critico televisivo non sono sfuggite all’artista pugliese. Difatti, Emma ha ripostato nelle sue Insta Stories il momento incriminato: “Buongiorno a tutti dal Medioevo con il body shaming. Non so se è più imbarazzante o noioso”, ha chiosato la 37enne. Emma ha sottolineato di essere contro ogni forma di body shaming invitando chi è vittima a fregarsene.

“Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti”, ha detto la pugliese su Instagram.

Emma Marrone, la stoccata su Instagram: “E’ ancora necessario parlare di femminismo. Non ascoltate questo genere di commenti”

Le parole espresse in un’intervista dal critico televisivo, Davide Maggio, non sono piaciute ad Emma Marrone. Difatti l’artista pugliese è immediatamente tornata su Instagram dove ha detto la propria a tal proposito. Emma ha dichiarato di essere contro ogni forma di body shaming invitando chi è vittima a fregarsene: “Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è”.

Poi la stoccata al critico: “Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico e un peso importante e c’è chi le sa reggere e c’è chi purtroppo è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine. Però è tutto davvero molto imbarazzante, questo lo devo dire! Era necessario per me dire questa cosa perché non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in questo modo così scorretto”.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Blanco, il suo gesto non è passato inosservato dopo la vittoria: perché l’ha fatto

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Mahmood e Blanco stroncati da un famoso collega: “Ma stanno bene?”

GUARDA QUI I VIDEO DI EMMA MARRONE>>> L’artista non ci sta e sbotta su Instagram

La 37enne ha inoltre messo in risalto l’importanza del testo della canzone portata quest’anno a Sanremo: “La mia canzone oltre ad essere bellissima, a quanto pare era necessaria anche in questo Sanremo perché si, è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e del rispetto di queste ultime!“.