Arisa pronta per la doppia sfida, giurata ed ospite in duetto: le sue parole

L’8 febbraio Arisa ha partecipato alla conferenza stampa in cui sono stati rivelati i nuovi dettagli della sua avventura televisiva ne Il cantante mascherato. Ecco le sue parole e cosa ne pensa di continuare a lavorare con Milly Carlucci.

Alle ore 12:00 dell’8 febbraio c’è stata la diretta online della conferenza stampa de Il cantante mascherato. Il programma verrà condotto anche quest’anno da Milly Carlucci su Rai 1 ed avrà quattro giudici-ispettori: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, e la novità di quest’anno, la cantante Arisa.

Si può ormai dire apertamente che Arisa, a fianco della carriera di cantante, sta sviluppando in parallelo un percorso artistico in televisione. Dopo la sua esperienza ad Amici come professoressa, finita a causa delle sue incertezze sul rinnovo, è approdata a Ballando con le Stelle, dove si è classificata prima insieme a Vito Coppola.

Arisa torna a Il cantante Mascherato: le sue parole

Arisa prosegue il suo percorso in televisione insieme a Milly Carlucci, che definisce come una mamma, capace di creare attorno a sè una grande famiglia. Tornare a lavorare con lei è davvero molto bello. Non è la prima volta che Arisa partecipa a Il cantante mascherato: nella prima edizione era la concorrente con la maschera da barboncino.

LEGGI ANCHE >>> “La piagnona della televisione”, Arisa crolla in diretta: mandata la pubblicità

NON PERDERTI >>> Arisa sbarca nel cinema: proposta irrinunciabile da parte di un celebre regista

Per la cantante è stato difficilissimo vestire i panni della concorrente, ma è già carica per questa nuova sfida. Nella prima puntata avrà un doppio ruolo e sarà anche uno dei dodici ospiti previsti in scaletta. Non è ancora dato sapere se si esibirà ballando, magari con Vito Coppola, oppure ci delizierà con una delle sue ultime canzoni.

Francesco Facchinetti ha già smascherato un concorrente?

Alla conferenza stampa de Il cantante mascherato c’era anche il giurato-investigatore Francesco Facchinetti, che ha assicurato di conoscere l’identità che si nasconde dietro la maschera SoleLuna: “Secondo me c’è Justin Bibier dentro!“. Il produttore, attualmente in Spagna per lavoro, ha ammesso di non conoscere ancora i compagni d’avventura.

Ecco la presentazione della conferenza stampa de Il cantante mascherato da parte di Milly Carlucci: