Anticipazioni Una Vita, Miguel si rifà una vita: Anabel è solo un ricordo

Le anticipazioni di Una Vita puntano i riflettori su Miguel che dimentica completamente Anabel: nessun matrimonio tra i due

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita svelano novità sul rapporto tra Miguel e Anabel: la giovane coppia tramonta prima del previsto. Non si terrà più nessun matrimonio ad Acacias.

Nonostante Miguel abbia lottato a lungo per l’amore di Anabel, in cambio non ha ricevuto altrettanto e le sue aspettative sono state di gran lunga deluse. La sua delusione d’amore ha portato ad allontanarsi dalla Bacigalupe e detto ‘no’ ad un matrimonio che sembrava già fatto tra la giovane coppia ad Acacias.

Nel frattempo, al ristorante Nuovo Secolo,Sabina assume una nuova cameriera italiana, Daniela che, come ogni personaggio che entra nella soap opera, cela un misterioso segreto. Non passerà troppo tempo che gli Olmedo cominceranno a sospettare della sua figura. Tuttavia, Sabina è troppo impegnata a far qualcosa affinché il dolore del giovane nipote possa alleviarsi e riesce a far avvicinare Miguel e Daniela, notando da subito una particolare chimica tra i due.

Anticipazioni Una Vita, chi è davvero Daniela? La telefonata segreta

A consolare Miguel ci pensa Daniela che lo prende per la gola con le sue doti culinarie, oltre che ad essere una diligente cameriera. In particolare, Anabel si è riavvicinato all’Olmedo per essere dei buoni amici, ma quest’ultimo ha rifiutato categoricamente la proposta essendo ancora molto scottato da lei. Chi è molto contenta di Daniela è proprio la titolare del ristorante, Sabina, che pensa sia una vera e propria benedizione averla da un punto di vista professionale e personale.

Tuttavia, i telespettatori assisteranno ad una telefonata misteriosa cui risponde proprio la cameriera. Chi c’è dall’altro lato del telefono? Col passare del tempo, si noterà uno strano e curioso feeling tra Mendez e Daniela: cos’è che li unisce? La cameriera, in realtà, lavora per le forze dell’ordine alle spalle di tutti gli abitanti di Acacias. Miguel comincerà ad insospettirsi nei confronti di Daniela e Sabina comincia a seguirla. La cameriera, che è nel ristorante degli Olmedo sotto copertura, in realtà non è un caso che si trovi lì: sta indagando proprio sulla famiglia di cui è dipendente.