Anticipazioni Un Posto al Sole, coppie in crisi: Ferri manipolato da Lara

La storica soap opera napoletana continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico di Rai Tre: Ferri in crisi dopo l’addio di Marina.

Le vicende dei protagonisti di Un Posto a Sole continuano ad appassionare il pubblico di Rai Tre. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in onda dal 14 al 18 febbraio 2022: tutte le anticipazioni.

Nei prossimi episodi della seguitissima soap opera napoletana, troveremo al centro della scena le coppie di Palazzo Palladini. Ovvero, lunedì 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino non mancheranno i colpi di scena. Tra Rossella e Riccardo le cose continueranno a mettersi male. Stessa cosa vale per Samuel e Speranza: l’aiutante chef è ad un passo dal conquistare la nipote di Mariella quando le cose prendono una brutta piega.

Anche tra Nunzio e Chiara le distanze prendono il sopravvento. Ma per il figlio di Franco i problemi non riguardano solo la giovane Petrone. Difatti Nunzio dovrà affrontare anche le sfuriate di Roberto Ferri, sempre più nervoso dopo l’addio di Marina. Ad infierire nella vita del ragazzo ci sarà anche Katia.

Angela e Franco sempre più lontani: è crisi a causa di Katia. Tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

Dopo l’addio di Marina, Lara riprende il sopravvento nella vita di Roberto Ferri. Da buona manipolatrice, la donna farà di tutto per imporsi all’imprenditore. Ci riuscirà? Questo lo staremo a vedere molto presto. Intanto alla terrazza si avverte sempre di più la tensione tra Franco e Nunzio.

La presenza di Katia a Napoli, invece, rischia di mettere in crisi il matrimonio del pugile con Angela Poggi. Lontana da casa, la figlia di Giulia e Renato comincia ad essere poco serena sapendo che la Cammarota stia alla terrazza. In realtà Angela non fa male a preoccuparsi: Franco e Katia saranno sempre più vicini. Infine per Rossella diventa difficile affrontare con freddezza la malattia del suo paziente. La neodottoressa dovrà fare i conti con la sua emotività.