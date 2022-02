Anticipazioni Beautiful, è arrivata la resa dei conti: Brooke rischia tutto

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate della prima metà di febbraio vedono protagonista degli intrecci Brooke ed il suo tradimento. Ecco chi informerà Ridge di cosa ha fatto sua moglie e cosa succederà subito dopo.

Le anticipazioni che arrivano dalle puntate americane di Beautiful rivelano che nella prima metà di febbraio andrà in onda su Canale 5 una vera e propria resa dei conti in casa Forrester. Brooke farà fatica a capire come mai si è ubriacata la notte di Capodanno, perchè ancora non ha realizzato di essere rimasta vittima del piano di Sheila.

Douglas sarà il solo che assisterà al bacio del tradimento di Brooke con Deacon. Essendo un bambino, riferirà di aver visto la Logan baciarsi con Babbo Natale. Hope tenterà di mantenere il segreto, ma quando Steffy verrà a sapere la verità ci sarà una vera e propria resa dei conti fra le due donne: la Forrester vomiterà addosso alla nemica tutto il suo odio.

Anticipazioni Beautiful: la prevedibile reazione di Ridge

Quando Ridge tornerà a casa da Brooke dopo la notte di Capodanno, la troverà molto stanca. Lei giustificherà le sue condizioni con l’eccessivo alcol, e quando si deciderà a raccontare quello che è successo al marito sarà ormai troppo tardi. Taylor, infatti, andrà dallo stilista a raccontare tutta la verità: la moglie l’ha tradita proprio con Deacon.

La Logan si affretterà a spiegare che il tradimento è consistito solo in un bacio, e supplicherà Ridge di non mettere fine alla loro relazione. A questo punto interverrà Eric nelle vesti di paciere, e chiederà al figlio di perdonare Brooke. Lo stilista sarà sempre più arrabbiato e combattuto: in passato ha lottato per tenere Deacon lontano dalla sua vita.

Cosa farà Brooke quando scoprirà il piano di Sheila?

La responsabile della crisi fra Brooke e Ridge, cioè Sheila, sembrerebbe rimanere nell’ombra a gustarsi i risultati delle sue macchinazioni. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che, però, Brooke riuscirà a scoprire che è stata lei a farla ubriacare gettandola fra le braccia di Deacon, ed allora farà di tutto per allontanarla per sempre da Los Angeles.