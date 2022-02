Addio a Facebook e Instagram: il clamoroso annuncio getta tutti nel panico

Meta, la casa madre di società come Facebook ed Instagram, ha scritto una dichiarazione che sta facendo temere l’addio della società in tutta Europa. Ecco cosa è successo e cosa ha dichiarato la società a riguardo.

Sono giorni difficili quelli che sta attraversando Meta, la casa madre di società come Facebook, Whatsapp e Instagram. Ad inizio febbraio sono usciti i dati sulla performance dell’ultimo trimestre 2021. I risultati pubblicati sono stati i peggiori di sempre nella storia dell’azienda, ed alla chiusura del 2 febbraio il titolo venduto sul Nasdaq ha perso il 26,9%.

Si tratta una delle perdite maggiori di sempre della borsa di New York, che hanno fatto bruciare oltre 250 miliardi di dollari di capitalizzazione di Meta in poche ore. Nei giorni successivi al 2 febbraio il titolo ha continuato a perdere valore e David Wehner, direttore finanziario di Meta, ha suggerito che la colpa potesse essere anche di Apple.

Facebook e Instagram pronti a dare l’addio all’Europa?

Ad Aprile 2021 Apple ha iniziato a chiedere ai propri utenti se volessero essere tracciati. Si è impedito così anche ad applicazioni come Facebook di riuscire a personalizzare la pubblicità dei propri utenti. Dietro a questa operazione c’è la necessità di essere in linea con il GDPR, la legge europea sulla privacy, oltre agli accordi di scambio dati fra USA ed UE.

A luglio 2020 la Corte Europea ha sospeso il Privacy Shields fra Europa e Stati Uniti, proprio perchè non garantiva gli standard di sicurezza della UE nel trattamento dei dati. L’accordo è attualmente in fase di rinegoziazione e Meta, la casa madre di società come Facebook, Whatsapp e Instagram, ha lanciato l’allarme nel suo rapporto annuale alla SEC.

Cosa ha scritto Meta: il documento ed il commento della società

A pagina 9 del rapporto annuale alla SEC di Meta si può leggere: “Se non venisse adottato un nuovo quadro legale per il trasferimento dei dati dagli USA alla UE […], probabilmente non saremo più in grado di offrire un certo numero dei nostri prodotti e servizi più significativi, inclusi Facebook e Instagram, in Europa“.

La Repubblica ha contattato Meta, che ha ammorbidito le dichiarazioni inoltrate alla SEC. L’azienda non vorrebbe lasciare l’Europa, ma il trasferimento dati verso gli Stati Uniti è parte integrante del servizio che offre. In molti, infatti, vedono dietro le regolamentazioni sulla privacy delle mosse protezionistica della UE contro le grandi piattaforme USA.

Ecco il rapporto integrale presentato alla SEC da Meta, casa madre di Facebook e Instagram: