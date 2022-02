Tina Cipollari prende posizione sul GF Vip 6: il tifo per una concorrente

A poche settimane dalla finale del GF Vip 6, Tina Cipollari ha voluto prendere posizione e fare apertamente il tifo per una concorrente. Scopri chi è la sua preferita e quali sono le sue motivazioni.

Quando Sophie Codegoni fece il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne si presentò come una ragazza timida di fronte alle telecamere, ma con la voglia di innamorarsi. Spiegò di essere in un momento delicato, e di fare fatica ad innamorarsi e ad intessere nuove relazioni. Per questi motivi, scelse di provare la strada della Tv.

Uscì dalla trasmissione insieme a Matteo Ranieri, che oggi si trova di nuovo negli studi della trasmissione come tronista. La loro relazione non durò molto: non appena entrata nella casa del GF Vip 6, Sophie lasciò intendere che i due non avevano mai avuto intimità. Dall’altra parte, lui l’accusò di voler solo diventare famosa ed averlo usato.

Il percorso di Sophie Codegoni: sarà finalista del reality?

Pochi mesi prima di entrare nella casa del GF Vip 6, Sophie Codegoni ha avuto una chiaccheratissima frequentazione con Fabrizio Corona. Sembrerebbe anche che lui l’abbia aiutata ad entrare nel reality ed a costruire delle dinamiche con Soleil Sorge. All’interno della casa, Sophie ha mostrato tutta la leggerezza dei suoi ventuno anni.

È finita inizialmente fra le braccia di un insistente Gianmaria, poi non appena è entrato Alessandro, non ha nascosto di trovarlo più avvenente. Ha quindi lasciato l’imprenditore campano per tuffarsi fra le braccia di colui che Alex Belli ha prontamente soprannominato “American smile“. In tutto il suo percorso, i fan l’hanno sempre supportata.

GF Vip 6, l’ex tronista ha l’appoggio e la stima di Tina Cipollari

Fra gli ammiratori di Sophie Codegoni c’è anche l’opinonista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Commentando sotto un messaggio del suo profilo Instagram, ha cercato di mandarle un incoraggiamento: “Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali. Sei una ragazza coraggiosa, sensibile, educata. Sei bella fuori e dentro. Ti voglio bene“.