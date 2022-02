TIM sta per eliminarla definitivamente: cambia tutto per gli utenti. Il colosso della comunicazione è pronto ad introdurre una novità discussa

Il continuo aggiornamento delle tecnologie porta ad un ammodernamento delle reti e dei dispositivi. I consumatori devono rimanere al passo con i tempi per non essere esclusi.

Purtroppo, o per fortuna, il progresso tecnologico non conosce sosta. I continui passi avanti dal punto di vista tecnologico portano a dover cambiare i device di tutti gli utenti. Molti adorano rimanere aggiornati e al passo con i tempi, mentre altri vivono male questo obbligo dettato dal consumismo. Gli smartphone sono l’emblema di questo discorso, con nuove versioni ogni anno e offerte che continuano a susseguirsi. Chi è rimasto indietro, però, ora dovrà adeguarsi per forza. Stiamo facendo riferimento alla scelta di TIM di rimuovere il supporto della rete 3G. Questo obbligherà tutti a dover cambiare la propria SIM card (se non di nuova generazione).

Come già comunicato da tempo, il colosso della comunicazione italiana, ha deciso di investire pesantemente sulla rete 4G e 5G, decidendo di abbandonare il vecchio formato. La cessazione definitiva del 3G avverrà ad aprile ed entro quella data bisognerà per forza adeguarsi. La connessione internet non sarà più disponibile per chi avrà ancora la vecchia scheda e quindi non potrà più utilizzare il proprio telefono con questo operatore.

TIM sta per togliere definitivamente la rete 3G: cosa devono fare gli utenti

Per tutti la TIM ha preparato una road map che intende intraprendere per poter spegnere definitivamente il 3G, spiegando tutto nel dettaglio sul proprio sito. Ci sono tutte le date di shutdown della rete 3G in tutta Italia. In più hanno informato gli utenti che faranno sapere loro quando avrebbero dovuto sostituire la SIM o il dispositivo.

Accedendo al sito dell’ex Telecom Italia, si potrà accedere alla pagina dedicata dove poter scegliere la nostra Regione e la nostra città e capire la situazione. Inoltre, scaricando un PDF dove sono riportati tutti i vari comuni, conosceremo l’esatta indicazione in cui avverrà lo spegnimento della vecchia rete. In più la TIM ha ribadito che qualora dovessero esserci delle novità in materia, verranno avvisati direttamente tutti gli utenti coinvolti.

Un altro aspetto importante è quello relativo ai possessori di SIM card con meno di 128k, a cui l’azienda ha inviato un SMS specifico. Nel testo è riportata la necessità di sostituire la carta per poter proseguire nella navigazione e anche per effettuare le chiamate. Per effettuare la modifica, gli utenti dovranno pagare 15 euro per una nuova scheda, il cui credito residuo verrà ovviamente rimborsato entro massimo un giorno lavorativo.