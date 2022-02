Temptation Island, uno dei concorrenti più discussi di sempre è diventato papà: che gioia

Uno dei concorrenti più discussi della storia di Temptation Island è diventato papà ed ha comunicato la sua gioia con tutti: chi è.

Fiocco azzurro in casa di uno dei concorrenti più discussi di sempre di sempre della trasmissione Temptation Island. Infatti l’uomo è diventato papà, andiamo a scoprire di chi si tratta e la grande gioia che lo ha travolto.

In queste ore i fan di Temptation Island hanno potuto apprendere una fantastica notizia. Infatti Nicola Panico, ex fidanzato dell’ex tronista Sara Affi Fella, è diventato papà per la prima volta. Il calciatore napoletano, nato nel 1983, si sposò lo scorso dicembre 2021 con la compagna Francesca Parenti. Nelle scorse ore i due hanno voluto rivelare tutti i dettagli del lieto evento, compreso sesso e il nome scelto per il loro primogenito.

Nelle ultime ore, infatti, la compagna di Nicola Panico ha partorito e l’annuncio è arrivato proprio dal calciatore attraverso la sua pagina Instagram. Infatti il post è arrivato nella serata ieri. Nell’immagine infatti si vede una lavagnetta con sopra alcune statuette che raffigurano i membri della famiglia. I fan hanno quindi potuto notare la statuetta di Panico, della Parenti e del piccolo neonato che è di sesso maschile. Inoltre il nome scelto dai genitori è Salvatore.

Temptation Island, Nicola Panico diventà papà: è nato Salvatore

Nicola Panico e Francesca Parenti hanno festeggiato la nascita del loro primogenito alle ore 22:22. Il calciatore 38enne infatti, con orgoglio ha scritto: “il principe è nato“. La fidanzata di Nicola non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti in un locale di Napoli, si sono legati dopo la fine della tormentata storia d’amore del calciatore con Sara Affi Fella. Proprio questi ultimi due furono protagonisti di un vero e proprio scandalo, visto che mentirono sullo status sentimentale durante la partecipazione a Temptation Island.

I due dopo che la donna arrivò addirittura a Uomini e Donne confessarono di non essersi mai lasciati. In seguito a quello scoop si scatenò un vero e proprio putiferio. Dopo questa bufala mediatica, però, entrambi sembrano aver voltato pagina. Infatti la Affi Fella si è legata ad un altro calciatore, Francesco Fedato, da cui nel 2020 ha avuto il suo primo figlio, Tommaso.

Mentre invece Panico ha coronato il suo sogno, con la Parenti che ha detto ‘Sì’ nel corso di un appuntamento lo scorso 22 dicembre 2021, dopo un anno magico per la coppia. Inoltre il calciatore attualmente gioca per l’Isernia ed ha deciso di comunicare la lieta notizia dell’arrivo del bambino lo scorso 22 dicembre 2021, al termine di un grande anno.